Cinq infos dans le rétro: col fermé, Mont-Saint-Michel évacué et trésor retrouvé

Il a fait chaud. Normalement, avec cette petite info béton, vous êtes armé pour participer à n’importe quelle discussion demain à la machine à café. Par acquit de conscience, on vous a quand même préparé notre résumé en cinq points de l’actu des 48 dernières heures…

1. Le Mont-Saint-Michel évacué

Tôt dimanche matin, le site touristique a été évacué. Le Mont-Saint-Michel a été passé au peigne fin par les gendarmes pour retrouver un individu suspect. Vêtu de noir, et sans arme, il aurait annoncé à haute voix son intention de s’en prendre aux forces de l’ordre. D’importants moyens de recherche ont été dépêchés sur place mais le site a rouvert en début d'après-midi. Dans un point presse, le procureur du TGI de Coutances a annoncé qu’il excluait la piste terroriste.

L’info en plus : Sur place, notre reporter a pu rencontrer des salariés des différents établissements du Mont et des touristes, tous très calmes. En début d’après-midi, la vie, et les affaires, avaient déjà repris leur cours.

2. Opération anti-migrants

Tandis que ce week-end les députés se prononcent sur le projet de loi asile et immigration, cent militants du mouvement d’extrême droite Génération identitaire sont montés au col de l’Echelle (Hautes-Alpes) pour y installer un grillage en plastique en guise de « frontière symbolique » avant de repartir dimanche après-midi. Ce col est régulièrement emprunté par des migrants pour franchir la frontière. Le ministre de l’Intérieur a condamné samedi soir à l’Assemblée « les gesticulations » de Génération identitaire. Un sujet qui a occasionné un clash entre Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Gilbert Collard (FN). « Tu te sens concerné, Collard ? » a lancé le député LFI. « Je ne pleurniche pas quand je reçois des menaces (…) ! Trouillard ! Péteux », a répliqué son collègue FN. On vous a dit qu’il faisait chaud ?

L’info en plus : Ce dimanche à l’Assemblée, les députés ont voté un amendement au projet de loi asile et immigration qui assouplit le délit de solidarité. Pour les associations contactées par 20 Minutes, ce texte est une bonne chose. Mais il ne fait pas oublier que « beaucoup de travail reste à accomplir… »

3. Le reliquaire retrouvé

Plus rapide qu’Harry Potter, la police française n’a mis que six jours pour retrouver les reliques que toute la Bretagne cherchait. Volé au musée Dobrée de Nantes, le reliquaire en or conçu pour recevoir le cœur d’Anne de Bretagne après sa mort en 1514, a été récupéré près de Saint-Nazaire. Deux hommes de 22 et 23 ans ont été interpellés, mis en examen et écroués pour « association de malfaiteurs » et « vol de biens culturels ». Ils nient être l’auteur du vol.

L’info en plus : Vous savez que le reliquaire est retrouvé et vous êtes soulagé. Mais au fait, c’est quoi ce reliquaire ? Et le musée Dobrée ? Il vaut le détour ? Vous aurez la réponse à ces questions en cliquant ici et ici.

4. Y aura-t-il des trains cet été?

Pensez-y en réglant votre réveil pour demain, la grève à la SNCF se poursuit lundi et mardi. « Le trafic sera amélioré lundi et mardi prochain. Ça veut dire que la grève s’érode. Les voyageurs en ont assez », a déclaré Guillaume Pépy dimanche. Environ 35 % des TGV, 30 % des Intercités et 40 % des TER, des Transiliens et des RER circuleront demain, d’après lui. Invité au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, le président de la SNCF a assuré qu'« il n’y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables ». Autre son de cloche du côté des syndicats : « On étudie un calendrier. On souhaite prévenir les Français le plus tôt possible pour qu’ils puissent organiser leurs vacances », a indiqué une source syndicale au Parisien dans l’édition de dimanche matin.

L’info en plus : Si vous n’étiez pas invité à leurs noces de diamant, vous n’avez peut-être pas eu vent de l’histoire de Jacques et Marie-Lucie. Ce couple de nordiste avait prévu de fêter ses 60 ans d’union en famille dans les Alpes de Haute Provence, PILE PENDANT LES GREVES. La suite en cliquant ici...

5. Le Racing en finale

Ils ont su se rendre le match facile. Les Ciel et Blanc se sont qualifiés brillamment pour la finale de la Coupe d’Europe de rugby en dominant le Munster (27-22) dimanche à Bordeaux. Le Racing 92 a inscrit trois essais en 21 minutes obtenant une avance confortable qu’il a pu gérer jusqu’au coup de sifflet final, malgré le retour en fin de match des Irlandais. Pour la finale à Bilbao le 12 mai, les Franciliens rencontreront le Leinster, large vainqueur de Llanelli (38-16).

L'info en plus : Plus encore que les stars du Racing ( ou du PSG qui joue ce soir au Matmut Atlantique) ce sont les supporters irlandais que les Bordelais attendaient avec impatience, encore sous le charme de leurs compatriotes venus soutenir l’équipe nationale de foot pendant l’Euro. A quelques heures du match, notre rédaction est donc allée vérifier que les fûts de bière étaient à bonne température.