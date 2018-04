VIDEO. Mont-Saint-Michel : Après l’alerte, la vie reprend et les touristes sont de retour

Les sacs des visiteurs sont fouillés avant d'accéder au Mont-Saint-Michel. — J. Gicquel / 20 Minutes

Le préfet de la Manche a évacué le Mont par précaution car «personne ne connaît les intentions réelles de l'individu» qui a prononcé des menaces de mort.

Les salariés et touristes que notre reporter a rencontrés sur place ont pris l'évacuation avec flegme.

« On va maintenant essayer de rattraper cette matinée perdue, l’après-midi risque d’être bien speed. Vivement ce soir ! », sourit un restaurateur du Mont-Saint-Michel.

Les touristes se bousculent dans les petites ruelles du Mont-Saint-Michel et les terrasses des restaurants sont bondées. Quoi de plus normal en ce dimanche ensoleillé dans l’un des sites touristiques les plus visités en France. Sauf que la journée avait très mal démarré pour les commerçants et les visiteurs. Vers 7h45, l’alerte a été déclenchée en raison de la présence d’un individu ayant proféré des menaces de mort à l’encontre des forces de l’ordre. Tous les accès au Mont-Saint-Michel ont aussitôt été bloqués et les touristes évacués du site.

[EN DIRECT] 🔴 Mont-Saint-Michel : Le site, «dégagé de tout risque», rouvre à 14h https://t.co/X3jdvwHqRP pic.twitter.com/vRpxmoiyLd — 20 Minutes (@20Minutes) April 22, 2018

Pendant toute la matinée, une soixantaine de gendarmes ont passé au peigne fin tous les hôtels et les habitations du Mont pour tenter, en vain pour l’instant de retrouver le suspect. Bloquée sur le parking d’où partent les navettes, Hélène, qui travaille dans une auberge, assiste incrédule à la scène. « C’est la première fois que je vois le Mont évacué. Je prends mon mal en patience, de toute façon je ne peux pas aller travailler », indique-t-elle.

La piste terroriste écartée

Vers 13h30, Jean-Marc Sabathé, préfet de la Manche, annonçait finalement la réouverture du site. « J’ai évacué le Mont par mesure de précaution car personne ne connaît les intentions réelles de cet individu », a-t-il indiqué lors d’un point presse improvisé. En milieu de journée, les doutes ont finalement été levés et la piste terroriste écartée. « De toute façon, on sait que ça peut arriver, on est un site très fréquenté. Mais cela ne nous empêche pas de venir travailler. Je n’y pense même pas », poursuit Hélène.

Les sacs des touristes sont fouillés avant qu'ils puissent de nouveau accéder au Mont Saint-Michel pic.twitter.com/Hx3kNqEGa1 — Jérôme Gicquel (@jgicquel) April 22, 2018

Une fois le Mont rouvert, les touristes sont nombreux à se presser pour découvrir la « huitième merveille du monde ». Venue de Paris, Anaïs a appris à la radio que le Mont était bloqué. « On n’était déjà pas très loin donc on a continué la route », raconte-t-elle. Sa voiture garée, elle a ensuite poursuivi sa route à pied, juste à l’heure pour la réouverture du site. « Comme ça on a profité du Mont sans les touristes, c’était vraiment idéal », indique la jeune femme.

Après l’alerte, les affaires reprennent vite

Catherine et son groupe de pèlerins ont quant à eux passé la nuit sur le Mont-Saint-Michel. « On s’est baladés sur les remparts tôt ce matin avec mon mari. On trouvait bizarre qu’il n’y ait personne. On nous a finalement avertis qu’on devait évacuer les lieux ». Avec sa troupe de marcheurs, elle attend désormais de pouvoir récupérer ses affaires restées à l’hôtel. « Cela créé une ambiance un peu bizarre mais les gendarmes ont bien maîtrisé la situation. On se sentait vraiment en sécurité ».

Dans les ruelles du Mont Saint-Michel, la vie normale a repris son cours avec un flot de touristes qui se ruent a l'assaut du Mont pic.twitter.com/xg7NMrKf0r — Jérôme Gicquel (@jgicquel) April 22, 2018

Même son de cloche chez ce restaurateur qui s’apprêtait à attaquer sa journée avant d’être évacué. « Tout s’est passé dans le calme et tant mieux que rien de grave ne se soit passé », assure-t-il. Mais les affaires reprennent vite au Mont et pas le temps de lézarder. « On va maintenant essayer de rattraper cette matinée perdue, l’après-midi risque d’être bien speed. Vivement ce soir ! », sourit-il.

>> A lire aussi : «La piste terroriste est exclue» d'après le procureur