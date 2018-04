Grève à la SNCF: Le mouvement social des cheminots pourrait se prolonger en juillet et août

TRANSPORTS « On étudie un calendrier. On souhaite prévenir les Français le plus tôt possible pour qu’ils puissent organiser leurs vacances », a indiqué une source syndicale…

La gare de Lyon à Paris lors du premier jour de la grève SNCF. — M.ASTAR/SIPA

La menace de la CGT pourrait bien devenir réalité. Le 6 avril dernier, le syndicat avait menacé de prolonger le mouvement de grève des cheminots cet été, aux mois de juillet et d’août. Ce prolongement de la grève sera plus que jamais au menu des discussions de l’intersyndicale CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT qui se doit se réunir en milieu de semaine prochaine, rapporte Le Parisien.

« On étudie un calendrier. On souhaite prévenir les Français le plus tôt possible pour qu’ils puissent organiser leurs vacances », a indiqué une source syndicale.

Pas de grève à la SNCF cet été car « les cheminots sont des gens responsables », estime Pépy

Le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, a de son côté assuré qu’il n’y aurait pas de grève à la SNCF cet été car « les cheminots sont des gens responsables », dimanche lors de l’émission Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

« Aucun jour de grève ne sera payé », a par ailleurs également indiqué Guillaume Pepy, rappelant que la SNCF perdait « 20 millions par jour (de grève), soit trois autorails qui ne seront pas achetés ». Le dirigeant de la SNCF a déclaré que sa « porte est toujours ouverte, les ponts ne sont pas rompus, on est au contact avec les organisations syndicales tous les jours ».

La prochaine séquence de grève est prévue lundi et mardi. Le calendrier des jours de grève va pour l’instant jusqu’au 28 juin.