Grève à la SNCF: 35% des TGV circuleront lundi, 40% des TER et des Transilien

Le mouvement social se poursuit à la SNCF​. Des difficultés de circulation sont à prévoir encore ce lundi. Environ 35 % des TGV, 30 % des Intercités et 40 % des TER, des Transilien et des RER circuleront demain, a annoncé le patron de la SNCF.

Ces chiffres sont proches de ceux de la précédente journée de grève mercredi.

« La grève s’érode », estime Guillaume Pépy

« Le trafic sera amélioré lundi et mardi prochain. Ça veut dire que la grève s'érode. Les voyageurs en ont assez », a déclaré Guillaume Pépy au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, évoquant un taux de grévistes de 60 % parmi les conducteurs​ contre plus 77 % au début du mouvement.

Pour le prochain épisode de deux jours, programmé samedi et dimanche, « on va mettre l’essentiel de nos moyens pour avoir plus de 250 TGV par jour », a-t-il également assuré. Interrogé sur une possible prolongation du mouvement en juillet et août, le patron de la SNCF a estimé qu'« il n’y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables ».