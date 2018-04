C’est l’heure du BIM: Polémique sur les demandes d’asile, émeutiers devant la justice et Lance Armstrong évite un procès

Le projet de loi asile a fait débat à l'Assemblée nationale le 15 février 2018. — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Accélérer le processus. L’Assemblée nationale a donné jeudi soir son feu vert à une réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d’asile après l’entrée en France, une des mesures clés du projet de loi défendu par Gérard Collomb. L’ensemble de la gauche, et également quelques députés LREM critiques, ont voté contre. Cet article 5 (sur les 40 du projet de loi) doit concourir à réduire à six mois (contre onze environ) le délai d’instruction de la demande d’asile, recours compris, comme souhaité par le gouvernement. Il a été adopté par 92 voix contre 31 et 13 abstentions. Au-delà des 90 jours après l’entrée sur le territoire, le dossier sera traité, mais pourra l’être « en procédure accélérée » par l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Justice express. Trois personnes interpellées dans la nuit de mardi à mercredi dans le cadre des violences urbaines qui se sont déroulées dans le quartier du Grand Mirail à Toulouse, seront jugées vendredi en comparution immédiate, a indiqué jeudi soir le parquet. Des comparutions qui s’ajoutent à dix autres dossiers de personnes interpellées lundi et qui comparaîtront à la même audience, pour ces échauffourées qui opposent depuis dimanche des jeunes de ce quartier à la police après la mort d’un détenu. Une autopsie doit déterminer s’il s’agit d’un suicide.

Armstrong s’offre un épilogue judiciaire à 5 millions de dollars

La star déchue du cyclisme Lance Armstrong en a fini avec la justice américaine : il a accepté jeudi de payer cinq millions de dollars d’indemnisation à l’un de ses anciens sponsors qui lui réclamait 100 millions de dollars, au titre de dédommagement pour avoir eu recours au dopage. « Je suis heureux d’avoir résolu cette affaire et de pouvoir avancer dans ma vie » : à 46 ans, cinq ans après ses aveux face à la prêtresse de la télévision américaine Oprah Winfrey, Armstrong a sans doute définitivement tourné la page de ses années dopage.