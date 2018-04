Le Black Friday à la française débarque ce vendredi

CONSOMMATION Six grandes enseignes françaises se sont unies pour proposer des promotions sur leurs produits du 27 avril au 1er mai...

Un Black Friday de printemps arrive en France. Du 27 avril au 1er mai, six grandes enseignes françaises se sont unies pour proposer des promotions sur leurs produits, à l'image du Black Friday américain qui se tient chaque année après Thanksgiving.

La Redoute, Fnac-Darty, Boulanger, CDiscount, Rueducommerce et Showroomprivé : ces six grandes enseignes françaises, d’ordinaire concurrentes, se sont mises d’accord pour instaurer en France un Black Friday de printemps, du 27 avril au 1er mai, révèle BFM Business. Cette opération commerciale est devenue une tradition aux Etats-Unis. C’est même un jour férié qui lance les achats de Noël.

Appel à tous les commerçants

En France, les commerçants ont choisi de l’instaurer au printemps, pour relancer la consommation durant cette période un peu creuse. L’idée avait été évoquée par le ministre de l’Economie lors de la réforme des soldes. Bercy avait fait savoir qu’il souhaitait pour la France un « événement national de type Black Friday ».

Les six marques partenaires ont appelé tous les autres commerçants à les rejoindre, dans le but de créer un événement d’envergure nationale. Si la France ne compte pas encore le Black Friday parmi ses traditions, il pourrait le devenir. En novembre 2017, de nombreuses marques avaient mis en place des promotions pour copier les promotions américaines.

Un succès pour Amazon, pour qui ce jour avait été « le plus intense de toute l’histoire » du site, avec « plus de deux millions d’unités commandées durant la journée », soit une augmentation de plus de 40 % par rapport au Black Friday 2016.