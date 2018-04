C'est l'heure du BIM: Grogne sociale, Ramadan reste en prison et un successeur pour Raul Castro

Manifestation de cheminots le 3 avril 2018 à Paris. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

« Convergence des luttes ! » C’est le slogan que s’apprêtent à scander jeudi cheminots, fonctionnaires ou encore salariés de l’énergie, à l’appel de la CGT et de Solidaires, dans une première tentative de construire un front commun contre Emmanuel Macron. Les initiateurs de cette journée d’actions nationale interprofessionnelle prévoient 133 mobilisations dans toute la France, auxquelles pourraient venir se joindre des étudiants.

Les cheminots, qui contestent la réforme ferroviaire et l’arrêt des embauches au statut, ont quant à eux entamé mercredi leur quatrième épisode de grève depuis début avril, avec un taux de grévistes en baisse mais un trafic toujours perturbé et qui le sera encore ce jeudi. La SNCF annonce 1 TGV sur 3, 2 TER et Transiliens sur 5, 1 train Intercités sur 4 et 3 trains sur 4 à l’international. Un trafic « en augmentation par rapport au début de la grève », a noté Alain Krakovitch, directeur général SNCF Transilien.

Tariq Ramadan, écroué en février pour des accusations de viols qui se sont depuis multipliées, souffre d’une sclérose en plaques mais son traitement médical « n’est pas incompatible » avec sa détention provisoire, selon une expertise très attendue.

Le théologien suisse de 55 ans, qui avait invoqué sans succès son état de santé pour être libéré, « souffre d’une sclérose en plaques depuis 2006, diagnostic considéré comme certain », concluent les médecins dans leur rapport déposé mercredi chez les juges d’instruction, selon des sources concordantes.

Pour la première fois depuis 1959, l’île de Cuba n’aura plus de Castro à sa tête. L’Assemblée nationale cubaine a désigné mercredi le numéro deux de l’exécutif Miguel Diaz-Canel unique candidat pour succéder au président Raul Castro.

« Au nom de la Commission nationale de candidatures, j’ai la responsabilité et l’honneur de vous proposer comme président du Conseil d’Etat et des ministres de la République de Cuba le camarade Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez », a déclaré devant l’Assemblée Gisela Duarte, la présidente de cette Commission.

