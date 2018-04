Grève: Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité ou de gaz jeudi?

Gravelines, le 28 octobre 2010. La centrale nucléaire EDF de production d'éléctricité de Gravelines. Elle détient le record de production d'éléctricité sur 30 ans avec 1000 milliards de Kw/h. — M.LIBERT / 20 MINUTES

La contestation de la politique du gouvernement touche aussi le secteur de l’énergie. La FNME-CGT, première organisation syndicale de l’énergie, a renouvelé ce mercredi son appel à la grève jusqu’à fin juin. Lors d’une conférence de presse, le syndicat a plaidé pour « un nouveau service de l’électricité et du gaz » et a listé une série d’actions à venir.

« L’ensemble des travailleurs du secteur de l’énergie » est appelé à faire grève jeudi et à participer à des assemblées générales lors desquelles seront mises « en débat des interventions sur l’outil de travail », a indiqué Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Mines-Énergie.

Quelles sont les actions prévues ?

Ces actions pourront prendre la forme de coupures ciblées visant « des entreprises où les employeurs licencient » ou « criminalisent l’action syndicale », a-t-il avancé, citant Carrefour. Ces coupures pourraient aussi viser la SNCF, afin de soutenir les cheminots qui contestent la réforme ferroviaire du gouvernement. Le syndicat a également évoqué « des actions de baisse de production de l’électricité et de gaz » qui peuvent commencer dès mercredi soir et des « interventions sur des compteurs Linky ».

En parallèle, le syndicat envisage « le rétablissement du gaz ou de l’électricité pour les usagers ayant subi des coupures d’énergie » et « des basculements d’heures pleines en heures creuses dans certaines villes » pour faire baisser la facture des usagers.

Quelles conséquences pour les usagers ?

Du côté d’EDF, on n’anticipe pas de baisse de la production d’électricité jeudi. « Tout dépendra de la mobilisation, mais le dispositif des baisses de charges dans les centrales est encadré, il n’est autorisé que s’il ne déséquilibre pas le réseau électrique. Les grévistes peuvent être appelés à travailler si la production n’est pas suffisante au vu de la consommation », explique l’électricien.

Des coupures ponctuelles et ciblées sont possibles. Contacté par 20 Minutes, Enedis, qui gère la distribution de l’électricité, n’a pas répondu à nos questions.

Quant au basculement d’heures pleines en heures creuses, l’entreprise assure avoir les moyens de corriger d’éventuelles actions lors de la facturation, qui serait inchangée pour ses clients. En ce qui concerne le gaz, GRDF se refusait ce mercredi à commenter l’appel à la grève de la CGT-FNME.

La CGT-FNME a aussi indiqué que des « temps forts » sont prévus les 24 et 26 avril prochains, « avec les cheminots et les étudiants », et le 1er mai. L’intersyndicale rassemblant la CFE-CGC, FO et la CGT, se réunira le 2 mai à 14 heures.