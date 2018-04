Savoie: Après un dysfonctionnement du télésiège, une fillette tombe de six mètres... mais son père la rattrape

Photo d'illustration d'un télésiège, ici en janvier sur la station de Val Thorens. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Une famille parisienne ne gardera pas que des bons souvenirs de ses vacances à la montagne. Mardi matin, Artemis (sept ans) a ainsi subi un spectaculaire coup du sort sur le télésiège des Mélèzes, à La Plagne (Savoie), comme le révèle Le Dauphiné Libéré.

« Ma fille est à l’ESF et c’est son deuxième jour de ski, explique le papa. La monitrice l’a confiée, avec un autre enfant, à un adulte sur le télésiège. Sauf que le garde-corps n’a pas été baissé et qu’elle a glissé. L’adulte qui était avec elle l’a alors retenue par le col de sa veste. J’ai vu ma fille qui s’étranglait à six mètres de haut et personne ne bougeait. »

« Le garde-corps était relevé au-delà de la zone d’embarquement »

Le père de famille se précipite alors en direction du télésiège, dont la remontée a finalement été stoppée, entre les deux premiers pylônes de la station. Le touriste anglais qui retient la fillette et l’étrangle bien malgré lui lâche Artemis une fois son père arrivé en bas. « Je l’ai alors attrapée au vol », indique ce dernier, encore sous le choc bien que sa fille soit indemne.

Directeur des remontées mécaniques de la station de La Plagne, Thierry Richermoz reconnaît qu’il y a eu un dysfonctionnement : « Le garde-corps était relevé au-delà de la zone d’embarquement. La personne en charge de la remontée ne l’a pas vu car elle s’occupait du télésiège suivant ».