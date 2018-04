Les infos immanquables du jour: Alcool et pression sociale, amour et arnaque et découverte d'un trésor en Allemagne

Illustration alcool, bière. — KROD/WPA/SIPA

Hey hey hey, c'est l'heure des immanquables. Joie et bonheur.

On trouve toujours une bonne excuse pour déboucher une bouteille. Et pourtant, nombre de Français ont dû ou souhaité renoncer à l’alcool. Que l’on soit au régime, à la veille d’un marathon, malade ou juste préoccupé par sa santé, ancien alcoolique, sous antibiotique, enceinte, qu’on prenne le volant ou plus simplement qu’on n’aime pas l’alcool, les raisons de rester sobre sont légion. Et pourtant, ne pas boire n’est pas bien vu dans notre société. Alors que des médecins demandent aux pouvoirs publics de prendre des mesures pour faire connaître les dangers de la consommation excessive d’alcool, 20 Minutes donne la parole à ses internautes sobres… et qui galèrent. Un article à retrouver ici.

L'article le plus partagé du jour : Allemagne: Un enfant découvre un trésor d'un célèbre roi danois du Xe siècle

C’est un trésor « unique ». Un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert sur l’île allemande de Rügen des objets ayant pu appartenir au roi Harald à la Dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark, ou à sa cour. Le trésor est composé de centaines de pièces, de perles, d’un marteau de Thor (Mjölnir), de broches et d’anneaux brisés, rapporte lundi l’agence allemande Dpa, citant l’archéologue amateur René Schön et l’office archéologique régional. Une histoire qui vous est racontée là.

L'article le plus à lire du jour : Ils cherchaient l'amour et se font arnaquer... Tout savoir sur les escroqueries à la romance

Vous pensez avoir rencontré l’homme de vos rêves sur un site de rencontres… Mais bizaremment, vous ne le rencontrez jamais. Et vous vous retrouvez finalement avec un énorme vide sur votre compte en banque. Une situation pour le moins désagréable… Et pourtant courante. C’est pourquoi la police alerte sur une arnaque qui a le vent en poupe : l’escroquerie à la romance. Plus d'infos par là.