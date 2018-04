VIDEO. «On sort de notre bocal», «on rentabilise au maximum»... A Marseille, touristes, locaux et commerçants profitent des premiers vrais rayons de soleil

La plage de la Pointe-Rouge à Marseille voit revenir ses premiers baigneurs. — Adrien Max / 20 Minutes

Le soleil est de retour à Marseille depuis ce week-end, et avec lui les premières activités estivales.

Après un hiver « super-long », les Marseillais réinvestissent plages, terrasses et restaurants.

Ces 25 degrés voire plus devraient perdurer toute la semaine, à Marseille comme partout en France.

Le soleil s’est installé à Marseilledimanche, et les plaisirs qui l’accompagnent, avec. Les Marseillais sont de sortie cheveux aux vents sur la Corniche Kennedy, en bronzette et baignade à la Pointe Rouge, en pause glace à l’escale Borély, ou version pétanque à la Plaine.

Alors que lethermomètre affiche 24 degrés en ce mardi midi, Olivier, 55 ans, et Louis, 29 ans, profitent de leur pause déjeuner pour « rentabiliser le temps au soleil ». Ils sont venus déjeuner les pieds dans le sable de la plage de la Pointe Rouge : « Dès qu’il y a un rayon de soleil on en profite. Aujourd’hui la priorité c’est le soleil et se faire plaisir et ça fait vraiment du bien après cet hiver très long. » Et pour prolonger le plaisir rien de tel qu’une petite sieste au soleil avant de repartir travailler.

À Marseille il annonce 24 degré cet aprèm 😄🌞🌞🌞🌞🌞

Je sens que je vais allée faire un bain de soleil 😍😍😍 https://t.co/p8ysZmFyhj — Sandrine🌟🅾Ⓜ💙 (@Sandrine1431) April 17, 2018

« On rentabilise au maximum, dès qu’on a l’occasion on va au soleil »

Léa et Marie, la cinquantaine, ont eu la même idée : profiter de la pause du midi pour faire le plein de vitamine D. « En sortant du boulot je suis repassée chez moi pour récupérer la serviette. Je ne pense qu’à une chose, le bain d’après manger », s’impatiente Léa.

Elles ne savaient pas où manger, mais avec le soleil le choix a finalement été vite fait : au bord de la mer. « On rentabilise au maximum, dès qu’on a l’occasion on va au soleil », précise Marie. Le duo a cependant une conscience professionnelle et le bain ne s’éternisera pas, il faut retourner travailler.

Comme l’a dit le grand philosophe marseillais @Alonzopsy4 « soleil plein,y’en assez » ☀️

#Marseille — Plx (@nikomouuk) April 17, 2018

Des préoccupations bien loin de Louis, 5 ans et demi et de sa cousine Caly, 4 ans. « Mon frère vit à Marseille, on a regardé la météo et on s’est décidé à venir avec ce magnifique temps », explique Sébastien, le papa. C’est la première fois que la famille originaire de Lyon a l’occasion de profiter du soleil et de la mer depuis la fin de cet hiver « super-long ». « Moi ce que je préfère, c’est me baigner », explique Louis, tandis que Caly « préfère manger des glaces ». Une fois la sucrerie engloutie, une petite baignade est prévue « mais pas au-dessus des genoux », prévient Sébastien.

Emmanuel, 51 ans, est aussi venu pour une semaine de vacances. Il vient de la région de Rennes, et s’y connaît en température d’eau : « C’est à peu près la même qu’en Bretagne l’été, donc on est habitués. Il fait bon dehors, c’est un avant-goût des vacances. »

Le retour des affaires

Du côté des restaurateurs de la Pointe Rouge, on a également le sourire. Pour Cyrille Rebuffat, patron de l’Escale, le soleil annonce le retour des affaires : « On a installé les tables et les chaises, on a refait une nouvelle déco et les premiers clients sont arrivés ce week-end. Ça fait du bien après trois mois de fermeture totale. » Et les clients semblent tout aussi ravis à l’image de Sandrine, 28 ans : « On se fait des restos, on va boire des verres, on se fait des apéros, des pique-niques, on sort de notre bocal quoi. »

Les clients réinvestissent les terrasses de la Pointe-Rouge - Adrien Max / 20 Minutes

Quant à Pascale, Pauline, Juliette et Jonathan, ils profitent du soleil pour leur premier pique-nique de l’année sur la plage. « C’est notre dernier jour de vacances, on reprend le train à 16 heures pour rentrer en Saône-et-Loire », expliquent Pascale et Pauline qui laisseront Juliette et Jonathan, néomarseillais depuis deux mois. Elles pourront cependant continuer à profiter du soleil qui rayonne partout en France.

Une dernière bonne nouvelle : la douceur devrait s’installer durablement à Marseille et définitivement lancer l’été. Le thermomètre devrait afficher les 26 degrés dès mercredi.