Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Comme prévu, les échanges sont particulièrement houleux. Les députés LR ont dénoncé lundi soir « une petite loi » sur l’asile et l’immigration, au premier jour des débats à l’Assemblée sur le texte controversé, la gauche fustigeant pour sa part une réforme « inhumaine ». Dans un hémicycle clairsemé, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a notamment évoqué la « crise migratoire » en Europe et mis en avant la saturation en France des hébergements d’urgence, plaidant l'« urgence à réagir face à une situation qui se dégrade d’année en année ».

Les débats, sans vote, au Parlement lundi ont confirmé les divisions politiques sur l’intervention française en Syrie, soutenue par la majorité, les UDI-Agir et, avec des bémols, les socialistes mais vivement critiquée par Les Républicains, la gauche de la gauche ainsi que le FN. Voici ce qu’il faut retenir de ce débat et du discours d’Edouard Philippe, alors que l’opposition dénonce une intervention « hors cadre légal international ».

>> A lire aussi : La défense aérienne syrienne abat des missiles au-dessus de Homs

Le « fixeur ». Le « pitbull ». « Le bras droit ». De nombreuses expressions circulent pour décrire la relation entre Donald Trump et son avocat personnel, Michael Cohen. Alors que ce dernier est visé par une « enquête criminelle » de la justice new-yorkaise, qui a ordonné une perquisition à son bureau la semaine dernière, le président américain serait particulièrement inquiet. Selon le New York Times, Donald Trump considère que l’enquête contre son avocat, notamment liée au versement de 130.000 dollars à la pornstar Stormy Daniels, constitue « une menace plus grave » que celle du procureur Mueller sur l’ingérence russe.

M.C.