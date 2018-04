Emmanuel Macron juste avant son interview télévisée, dimanche 15 avril. — Blondet Eliot-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le ton est régulièrement monté entre le président de la République et les deux journalistes qui l’interviewaient dimanche soir. Entre deux crochets du gauche (d’Edwy Plenel), du droit (Macron), et quelques coups de menton (de Jean-Jacques Bourdin), il y a aussi eu des propos purement politiques à retenir, notamment sur la Syrie.

Après les frappes de la coalition internationale contre des sites tenus par le régime de Bachar al-Assad dans la nuit de vendredi à samedi, le président a indiqué que l’opération « a été parfaitement conduite », que « la France n’a pas déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad », et qu’elle visait « de manière légitime » l’arsenal chimique supposé du pouvoir syrien. « J’assume », c’était le mantra macroniste de la soirée. Le président assume l'« effort » demandé aux retraités concernés par la hausse de la CSG, la réforme de l’ISF ou encore Notre-Dames-des-Landes…

Il a bien choisi ses mots. Donald Trump est « moralement inapte » à diriger les Etats-Unis, a affirmé l’ancien directeur du FBI James Comey dans une interview à la chaîne de télévision ABC diffusée dimanche. « Je ne crois pas à ces histoires selon lesquelles il serait mentalement déficient ou dans les premiers stades de la démence », a dit James Comey selon un transcript d’ABC. « Je ne crois pas qu’il soit médicalement inapte. Je crois qu’il est moralement inapte à être président ». « Notre président doit incarner le respect et adhérer aux valeurs qui sont au cœur de notre pays. La plus importante [de ces valeurs] étant la vérité. Ce président n’est pas capable de le faire », a estimé James Comey.

Un an après la parenthèse monégasque, le Paris Saint-Germain récupère sa couronne de champion de France, précisément contre Monaco que l’on n’ira pas jusqu’à qualifier de rival cette saison. Décimés au mercato, les Asémistes n’avaient pas les armes pour lutter contre une machine au contraire dopée par l’ivresse des transferts estivaux.

Le PSG est donc champion de France pour la septième fois de son histoire. Avec Neymar, avec Mbappé. Mais sans peine ni joie, non plus. De là à dire qu’on ne retiendra rien de l’exercice 2017-18 du PSG, il y a un pas que nous ne franchirons pas…