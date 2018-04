VIDEO. Cinq infos dans le rétro: Bombardement en Syrie, Macron à la TV et manif sur la ZAD

ACTU Si jamais vous avez passé le week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité de ce samedi 14 et dimanche 15 avril…

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont procédé à des frappes aériennes en Syrie, le 14 avril 2018. — Hassan Ammar/AP/SIPA

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni bombardent la Syrie

Dans la nuit de vendredi à samedi, une opération militaire des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni a été menée durant une heure en Syrie. Il s’agissait de punir le régime de Bachar al-Assad, accusé d’avoir bombardé chimiquement des civils dans la Ghouta orientale. Les frappes ont visé trois cibles liées au programme d’armement chimique syrien.

L’info en plus : Au lendemain des frappes en Syrie, les observateurs peinent toujours à décrypter la stratégie militaire mise en œuvre par le président américain, Donald Trump. Plus de détails sur ces interrogations ici.

2. Macron à nouveau en interview

C’est ce soir à 20h30, trois jours après sa prestation au JT de 13 heures de TF1, qu’Emmanuel Macron sera à nouveau devant les caméras. Cette fois, il répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin (BFMTV- RMC) et d’Edwy Plenel (Mediapart). Un étrange attelage qui devrait pour l’essentiel l’interroger sur les thématiques de politique internationale selon le politologue Jérôme Sainte-Marie, qui répond dans cet article aux questions de 20 Minutes.

L’info en plus : Faudra-t-il une deuxième journée de solidarité non payée pour financer la dépendance ? L’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes impose de trouver « un nouveau financement », affirme la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le président sera sans nul doute interrogé aussi à ce sujet ce soir.

3. Nouvelles manifestations contre l’expulsion de la ZAD à Notre Dame des Landes

Après une semaine d’expulsion d’occupants illégaux installés sur les terrains de Notre Dame des Landes, deux manifestations de soutiens aux Zadistes ont eu lieu ce week-end. Samedi, à Nantes, entre 6.000 et 10.000 manifestants ont défilé dans le centre-ville. Des heurts ont opposé militants radicaux et forces de l’ordre à la fin du cortège. Les manifestants ont généré d’importants dégâts (les détails ici). Ce dimanche, des centaines de personnes se sont rendues sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Là encore, environ 300 personnes ont attaqué les forces de l’ordre, armées de pierres, bouteilles en verre, fusées et cocktail Molotov, selon la gendarmerie (le détail ici).

L’info en plus : Autre manifestation à avoir dégénéré ce week-end, celui contre le gouvernement organisé à Montpellier. 43 personnes étaient toujours en garde à vue ce dimanche (pour en savoir plus, c'est par là).

4. Grève SNCF : le fret souffre aussi

C’est le parent pauvre de la SNCF. Le fret est lui aussi fortement impacté par la grève des cheminots. Or, le secteur est loin d’être florissant : moins de 10 % des marchandises sont aujourd’hui transportées sur les rails, moitié moins que dans les années 1990. La faute notamment a une politique de l’Etat insuffisamment volontariste, comme l'explique cet article.

L’info en plus : Selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche, 61 % des Français souhaitent que le gouvernement aille « au bout de la réforme de la SNCF », et 54 % jugent la grève injustifiée.

5. Le PSG champion dès ce soir ?

Les Parisiens peuvent retrouver leur trophée de champion de France s’ils battent Monaco. Un match à suivre en live sur le site de 20 Minutes à partir de 21h. Ce titre consacrerait une équipe qui a survolé le championnat cette année. Conclusion pour le latéral espagnol Yuri Berchiche : les adversaires du PSG en Ligue 1 ne sont «pas assez forts». Vous pouvez troller.

L’info en plus : C’est parti pour les play-offs NBA. Cette année, c’est Houston qui fait figure de favori, et entame son 1er tour cette nuit contre les Wolves. A l’Est, Toronto, première équipe de la saison régulière, a commencé ce tournoi final par une victoire contre Washigton la nuit dernière.