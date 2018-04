Attentats dans l'Aude: Deux lieux en hommage aux victimes verront le jour l'an prochain à Trèbes

Photo de Trèbes, où une prise d'otage s'est déroulée vendredi 23 mars 2018. — H. Menal/ 20 Minutes

Trois semaines après l’attaque terroriste qui a meurtri sa commune, le maire de Trèbes a annoncé samedi que deux lieux de recueillement à la mémoire des victimes allaient voir le jour l’an prochain.

Le 23 mars 2019, à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Jean Mazières, Hervé Sosna, Christian Medves et Arnaud Beltrame, assassinés aux Aigles de la Cité à Carcassonne et lors de la prise d’otages au Super U de Trèbes, un lieu au symbole « très républicain » sera inauguré en mémoire du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, et un second lieu sera dédié « aux victimes » de l’attentat a précisé Eric Ménassi.

Cet hommage se prépare « en accord » avec les familles des victimes et « les plus hautes autorités de l’État », a indiqué le maire.

>> A lire aussi : VIDEO. Attentats dans l'Aude: Le Super U de Trèbes rouvre dans l'émotion, les bénéfices seront reversés aux victimes