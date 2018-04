VIDEO. Limitation de vitesse à 80km/h: Des milliers de motards et d'automobilistes manifestent

Les motards en colère à Toulouse, le 14 avril 2018. — PASCAL PAVANI / AFP

Plusieurs milliers de motards et d’automobilistes en colère ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France pour dénoncer la future limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires.

A Lyon, 600 personnes se sont rassemblées en début d’après-midi, selon la préfecture du Rhône. « Limiter la vitesse à 80, c’est une grosse c… », a estimé Franck Bonnet, 52 ans, interrogé dans le cortège lyonnais. « Si on roule à 80, et qu’un camion vous suit à 80 et que vous devez mettre un coup de frein, il va vous passer dessus. Il y a sûrement d’autres choses à verbaliser, comme l’alcool. Quand vous conduisez vite, vous mettez moins de temps et vous polluez moins », a-t-il souligné.

« Le président (Macron) ne veut pas reculer. Nous non plus. Il est temps qu’il le comprenne (…) Pourquoi engager une expérimentation alors que les faits montrent que cela n’a pas marché ? », s’est interrogé Julien, coordinateur adjoint de la manifestation organisée par la Fédération française des motards en colère (FFMC).

Des milliers de bécanes, de Strasbourg à Toulouse

D’autres rassemblements se sont également tenus dans plusieurs autres villes de France, parfois très nourris. A Strasbourg, 2.000 motards selon la police, 2.800 selon les organisateurs, ont ainsi investi la place de la République, où planait une forte odeur de pneu brûlé.

A Clermont-Ferrand, plus de 1.400 personnes se sont également rassemblées dans l’après-midi, appuyées de 1.200 motos. Un piéton voulant traverser le convoi a été légèrement blessé, selon la police. Dans le centre-ville et sur le périphérique de Toulouse, une opération escargot a réuni plus d’un millier de motards, a constaté un autre journaliste de l’AFP.

#Manif #80kmh #Belfort

RG : 1080 motos, 1400 motards

Comptage sur le cortège par @Narbegueda : 2.000 motos sans aller au bout, soit au moins 2.500 motos.

Arsenal blindé, impossible de stocker les motos arrivées de Monbé env 400.

Merci à toutes et à tous. pic.twitter.com/0ha0eCdGQH — .: ✌ FFMC 90 ☠ :. (@FFMC90) April 14, 2018

En Bretagne, une autre opération escargot a occasionné un bouchon de 8km vers 16h dans le sens St Brieuc-Rennes. Quelque 2.500 à 3.000 motards ont aussi défilé dans le département de l’Orne, selon la police. Ils étaient également entre 1.100 - selon la police - et 2.000 motards -selon la FFMC - à Orléans ; 600 à Dijon et 450 motards à Grenoble, selon la police et entre 250 et 500 entre Saint-Etienne et Roanne.