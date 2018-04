Les infos immanquables du jour: Sortir de la prostitution, maladie du soda et les propos de Denis Balbir

Une prostitué sur une rue parisiennne en 2003. — ROHMER/WPA/SIPA

Youpi, c’est vendredi. Pour l’occasion, on vous récapitule l’actu du jour en trois points.

Le hasard a voulu qu’on lui attribue un logement dans le XVIe arrondissement de Paris. Heureusement, la fenêtre de Karim* donne sur la cour intérieure de l’immeuble. Pas sur le Bois de Boulogne voisin qui lui rappelle inévitablement ses « années de débauche ». A 47 ans, cet homme est l’un des premiers prostitués en France à bénéficier du « dispositif de sortie » mis en place par le gouvernement. Plus d'infos par là.

Si jamais vous n’avez pas lu un article santé depuis un an, vous découvrirez sans doute dans ces lignes que le sucre n’est pas votre ami. Après l’enquête alarmante de 60 Millions de consommateurs dévoilée jeudi sur ces aliments qui nous empoisonnent, des hépatologues alertent ce vendredi notamment dans les colonnes du Parisien d’un danger qui guette : la « maladie du soda ». Sa version plus scientifique, Nash (acronyme anglais pour steato-hépatite non alcoolique) transmet une information fondamentale : on peut en 2018 développer une cirrhose du foie sans être accro à l’alcool… On fait le point sur cette maladie invisible, grave et de plus en plus courante avec Jean-François Mouney… par là.

L’article le plus à lire du jour : Denis Balbir suspendu de W9 après ses propos: «On ne sait pas d'où sortent les images»

Chez W9, l’ambiance n’est pas du tout à la rigolade… Au lendemain de la diffusion des propos homophobes tenus par le présentateur Denis Balbir hors antenne, la chaîne a publié un communiqué où elle annonce la suspension de Denis Balbir, et cherche d’où vient la fuite de ces images, diffusées sur les réseaux sociaux alors qu’elles n’étaient pas passées à l’antenne. Un article à lire ici.