Départ en vacances: Pas trop de pagaille en vue sur les routes ce week-end selon Bison Futé

Embouteillages - Illustration — PIERRE ANDRIEU / AFP

Ce vendredi, la circulation sera plus intense qu’à l’ordinaire autour des villes de Paris, Toulouse et Montpellier en raison des départs en vacances, prévient Bison Futé.

Dans le détail, sur la situation en Ile-de-France, des bouchons sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 11 heures et 21 heures, et sur l’A6 au niveau du péage de Fleury, à 16 heures et entre 19 heures et 21 heures, précise Bison Futé, ajoutant que les perturbations liées aux grèves dans les transports risquent de renforcer les difficultés de circulation.

Au niveau national, Bison Futé voit vert dans le sens des départs ce vendredi et orange en Ile-de-France. Même chose pour la journée de samedi.

Ça roule dimanche

Le trafic sera dense samedi au départ de Paris, précise Bison Futé. Des bouchons sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 8 heures et 16 heures, avec un trafic plus important entre 10 heures et 12 heures, et sur l’A6 au niveau du péage de Fleury, entre 8 heures et 15 heures.

Peu de difficultés sont attendues dimanche pour cette journée qui clôture le premier week-end des congés scolaires. On peut s’attendre à quelques ralentissements à partir de 18 heures, dus aux retours vers les grandes métropoles : Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse (A61) et Aix-en-Provence (A8) et sur l’A13 entre la Normandie et Paris.

