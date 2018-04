Météo: Première vraie percée de l’été à compter de mardi et sur quasi toute la France

METEO C’est le grand retour du soleil et de la chaleur à compter de mardi sur la quasi-totalité de la France, si on en croit les prévisions de Météo France...

Le parc du Thabor à Rennes sous le soleil. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Voilà l’été, enfin l’été… Bon, il faudrait veiller à ne pas trop déborder d’optimisme, mais si on en croit les prévisions de Météo France, on part sur le grand retour du soleil et de la chaleur à partir de mardi prochain.

Mais à partir de dimanche déjà, le soleil devrait s’installer sur le pays à l’exception du nord-ouest de la France qui sera traversé par une légère perturbation. Mardi, il n’y a presque plus d’ombres au tableau si ce n’est quelques averses sur les reliefs, notamment les Alpes.

Le soleil devrait inonder la France ce mardi 17 avril. - / Prévisions Météo France

Encore mieux mercredi

Côté températures, elles seront à partir de mardi, nettement au-dessus des normales saisonnières. Elles approcheront les 20° de moyenne et monteront encore d’un cran mercredi après-midi avec des températures maximales de 26° en Nouvelle-Aquitaine. À Paris, il fera 19° d en moyenne mardi après-midi et 21° en moyenne le lendemain. Ce beau temps devrait durer toute la semaine prochaine.