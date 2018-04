Limitation à 80km/h: Des associations appellent à manifester samedi et dimanche

C. Ape.

La Fédération française des motards en colère FFMC et l’association 40 millions d’automobilistes ont appelé les automobilistes à les rejoindre pour une grande manifestation samedi et dimanche. Ils dénoncent la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.

Plusieurs rassemblements sont prévus samedi dans près de 70 départements. Dimanche, à 14 heures, c’est en région parisienne, devant le château de Vincennes (Val-de-Marne), qu’un rassemblement doit avoir lieu.

Les automobilistes largement opposés à la mesure

« Nous entendons utiliser tous les leviers nécessaires pour faire en sorte que le gouvernement renonce à cette mesure aberrante. Nous continuons à rencontrer tous les élus et les parlementaires opposés aux 80 km/h, nous mettons sur pied des actions citoyennes et, bien évidemment, nous serons dans la rue pour clamer notre désapprobation. Nous ne lâcherons rien, parce qu’il est inacceptable que des décisions aussi graves soient prises sans concertation et sans justification », a indiqué Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, dans un communiqué.

Les automobilistes restent largement opposés (76 %) à l’abaissement de la limitation de vitesse sur ce réseau prévu au 1er juillet, selon un sondage publié mardi.

Le gouvernement a annoncé le 9 janvier un plan de sécurité routière prévoyant la réduction de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400.000 km de routes secondaires à double sens sans séparateur central, soulignant notamment que ces routes ont concentré 55 % des accidents mortels en 2016.

