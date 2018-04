Filière djihadiste de Lunel: Une relaxe et jusqu'à sept ans de prison pour cinq prévenus

Le 27 janvier 2015, les policiers avaient procédé à l'interpellation de cinq hommes soupçonnés de faits de terrorisme dans la petite ville de Lunel (Hérault). — CAROLINE ROSSIGNOL / AFP

Quatre hommes ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement et le cinquième a été relaxé, à l'issue du premier procès de la filière de Lunel, commune de l'Hérault dont une vingtaine de jeunes étaient partis faire le djihad en Syrie.

Sept et cinq ans de prison pour avoir encouragé les départs en Syrie

Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que deux d'entre eux, par leurs discours et leur diffusion de la propagande du groupe jihadiste Etat islamique, avaient encouragé les départs en Syrie. Ces deux hommes, Hamza Mosli et Jawad Salih, ont été condamnés respectivement à sept et cinq ans.

A partir de l'automne 2013, une vingtaine de jeunes de 18 à 30 ans de cette commune située entre Montpellier et Nîmes avaient rejoint les rangs de groupes djihadistes en Syrie, où certains sont soupçonnés d'avoir commis des exactions.

Au moins huit y sont morts, certains dans des affrontements armés. Cette vague de départs, l'une des plus importantes en France à l'échelle de cette commune minée par le chômage et connue jusqu'alors pour son muscat et ses manades, y avait suscité un vif émoi.

Recrutés par Mourad Farès

Ces hommes avaient été recrutés notamment par Mourad Farès, l'un des plus importants rabatteurs français, actuellement en détention provisoire.

Les services antiterroristes avait démantelé la cellule française en janvier 2015, quelques semaines après les attentats djihadistes contre Charlie Hebdo et l'Hyper cacher, conduisant à la mise en examen de ces cinq hommes.

