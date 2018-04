Pénurie de Coca-Cola dans les magasins Leclerc a cause d’une guerre des prix

AGROALIMENTAIRE Les photos de rayons vides de bouteilles Coca-Cola arrivent peu à peu sur la toile. C’est que le distributeur et la multinationale de l’agroalimentaire sont en pleine guerre des prix. Et ça pourrait durer longtemps...

Des bouteilles de Coca-Cola — Lionel Bonaventure AFP

Les bouteilles de Coca-Cola ont tendance à se faire rares ces jours-ci dans les rayons des magasins Leclerc. A la place, à plusieurs reprises, un écriteau informant la clientèle : « En raison d’un désaccord avec le fournisseur Coca-Cola qui souhaite augmenter significativement le prix de ses produits en 2018, l’enseigne E.Leclerc n’a pu trouver d’accord avec ce fournisseur et présente ses excuses pour les ruptures constatées sur ces produits. »

Plus de coca, plus de curly donuts...

Je crois que mon Leclerc veut rompre avec moi. pic.twitter.com/PmuHqIxoCF — MisterCool (@MisterC00l) April 10, 2018

Guerre des prix

Le groupe Coca-Cola European Partners France confirme le différend au journal Le Parisien. « Nous n’avons pas pour habitude de communiquer sur nos négociations commerciales mais nous confirmons cependant que nous n’avons pas trouvé d’accord avec l’enseigne Leclerc ».

Cette pénurie a commencé il y a un mois et touche les magasins qui avaient le moins de stock disponible mais aussi le drive en ligne de l’enseigne. Dès mars, E.Leclerc a fortement baissé le prix du Coca-Cola en rayon jusqu’à 1,15 euro pour la bouteille de 1,5 litre quand le produit est habituellement vendu autour de 1,30-1,40 euro, pointe BFMTV. Une manière de faire pression sur le fournisseur en pleines négociations commerciales annuelles qui se déroulent de décembre à fin février.

Si la situation se dénoue d’habitude in extremis, indique Le Parisien, cette fois-ci la période n’a pas débouché sur un accord. La centrale d’achat des établissements E.Leclerc aurait alors cessé de passer ses commandes auprès de Coca-Cola European Partners, précise un professionnel du secteur au Parisien sous couvert d’anonymat.

E. Leclerc en passe de changer d’intermédiaire ?

Sur la toile, plusieurs clients de l’enseigne ont fait part de leur mécontentement. Le conflit pourrait toutefois perdurer. En 2011, les produits du groupe Lactalis, comme le camembert Président ou le roquefort Société, avaient disparu des rayons suite à un différend commercial du même genre. Avant de faire leur retour un an plus tard seulement. Mais E.Leclerc aurait cette fois-ci trouvé une parade. Selon les informations du Parisien, faute d’obtenir le prix qu’elle souhaitait, l’enseigne, qui compte plus de 650 magasins, aurait décidé de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur implanté dans un pays de l’Est à moindre coût.

Comme dis plus tôt. Certains ont déjà trouvé la parade.

Le blocage des pays frontaliers ne fonctionne pas. La coup de force tourne clairement en défaveur de coca. Et donc Leclerc n’aura pas à subir les clients qui partent chez Lidl ;-) pic.twitter.com/NHhmdshZLx — Nesus (@Nesussien) April 11, 2018

C’est ce qui explique que certains centres Leclerc commercialisent déjà des bouteilles Coca-Cola aux bannières étrangères.