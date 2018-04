Notre-Dame-des-Landes: Les forces de l'ordre portent des brassards «presse»? La gendarmerie dément

Un graffiti à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le 8 avril 2018. — Fred TANNEAU / AFP

Le syndicat national des journalistes (SNJ) et la Commission de la carte de presse professionnelle (CCIPJ) relaient de fausses informations, assure dans un communiqué la gendarmerie nationale publié jeudi soir.

Un peu plus tôt, là encore via un communiqué, la CCIPJ affirmait que « plusieurs membres des forces de l’ordre portaient sur eux un brassard identifié « presse » pendant les opérations d’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

La ZAD devenue une « zone de non-droit à l’information »

En principe, ce signe est réservé aux journalistes. La CCIPJ et le SNJ dénoncent alors « une atteinte à la profession ». Plus précisément, la SNJ déplore que la ZAD soit devenue une « zone de non-droit à l’information ». Les journalistes sont « soit empêchés d’approcher la zone, soit interdits de filmer les heurs, soit reconduits à l’écart de la zone d’expulsion », selon elle. « Les seuls « reporters » autorisés à se déplacer sur le site et à filmer les évacuations sont une dizaine de gendarmes dotés de dossards presse et équipés de caméras », dénonce le syndicat dans son communiqué.

La gendarmerie nationale, elle, dément et assure qu’aucun de ses militaires et personnels civils ne porte de brassard « Presse ». « Les officiers communication [de la gendarmerie] portent l’écusson « Sirpa Communication » sur le bras droit », précise le communiqué. Quant aux photographes du Service d’information et de relations publiques des armées gendarmerie (SIRPA), ils portent une chasuble « Gendarmerie communication ».