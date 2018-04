Les forces de l'ordre sont intervenues jeudi 12 avril 2018 au soir pour évacuer des étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de la Sorbonne à Paris pour protester contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. — AFP

Il fallait prendre le taureau par les cornes. Les Marseillais l’ont regardé dans les yeux. Et, dans un combat dantesque, l’ont progressivement mis à terre, non sans souffrance. L’OM triomphe d’un Leipzig dopé au Red Bull​ (5-2) et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa. Cela faisait 14 ans que l’OM n’avait pas accédé à un dernier carré européen. Et que le Vélodrome n’avait pas autant vibré.

Les forces de l’ordre sont intervenues jeudi soir pour évacuer des étudiants qui se trouvaient à l’intérieur de l’université de la Sorbonne, à Paris. « Environ 200 étudiants qui se trouvaient à la Sorbonne depuis le milieu de l’après-midi votaient une ''occupation'' et refusaient de quitter les lieux », a indiqué la préfecture de police de Paris (PP) dans un communiqué. « L’évacuation, qui a concerné 191 personnes, s’est déroulée dans le calme et sans aucun incident ». L’université a ensuite indiqué que « pour des raisons de sécurité, la Sorbonne sera fermée vendredi et samedi ».

Le trafic s’annonce un peu moins perturbé vendredi pour le début du troisième épisode de la grève en pointillés à la SNCF. Alors que les vacances scolaires de la zone C (académies d’Ile-de-France, de Toulouse et de Montpellier) débutent dans la soirée, la SNCF prévoit davantage de trains que lors des premiers jours de la grève par épisode lancée pour bloquer le projet gouvernemental de réforme du ferroviaire. Il y aura ainsi un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq. Le trafic international sera, lui, « normal » pour les Eurostar, « quasi normal » pour les Thalys, tandis qu’un train Lyria sur six circulera.