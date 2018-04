Emmanuel Macron au 13h de TF1: «On va ouvrir 1.000 classes en zone rurale»

Le choix du lieu n’est évidemment pas anodin. Pour ansa troisième interview télévisée depuis son élection il y a près d’un an, Emmanuel Macron a élu comme décor une école rurale de l’Orne, celle de Berd’huis. Lors de son intervention ce jeudi au 13h de TF1 et LCI, le chef de l’Etat s’est employé à dégonfler la polémique qui l’oppose aux syndicats d’enseignants et à l'opposition sur les fermetures de classes en zones rurales, qui feraient les frais des dédoublements dans l’éducation prioritaire.

La base de notre pays, c’est l’école : ✅ L’école obligatoire à 3 ans : c’est juste. ✅ Moins d’élèves par classe dans les quartiers les plus difficiles : c’est juste. Ce sont des mesures sociales ! @EmmanuelMacron #MacronTF1 pic.twitter.com/i4LelrUwFp

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a assuré début mars que seraient fermées à la rentrée prochaine 200 à 300 classes rurales « grand maximum ». Une diminution nettement moindre qu’en 2015 et 2016, où dans les 45 départements les plus ruraux avaient été fermées 1.200 classes (en solde net) sur le cumul de ces deux années, a assuré le ministère. Des chiffres contestés par les syndicats.

Emmanuel Macron a d’abord justifié à nouveau les CP et CE1 à 12 élèves. « Avec cette réforme, je m’engage que tous les enfants en CM2 sachent lire, écrire, compter ». Avant de s’opposer à l’idée d’une fracture territoriale : « Je suis le président de tous les Français, a-t-il martelé. Il n’y a pas une fracture entre une France des villes et celles des champs », a-t-il pousuivi.

Avant d’avancer quelques chiffres : « A la rentrée prochaine, il y aura 20.000 élèves en moins qui rentreront en CP dans les zones rurales. Et pourtant, on va y ouvrir 1000 classes », a-t-il indiqué.

