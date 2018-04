Emmnauel Macron, le candidat d'En Marche!, sur le plateau du «Grand Débat» (TF1 et France 2), le 3 mai 2017. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Grand oral ou simple coup de com’? Resté discret jusqu’à présent face aux contestations sociales, Emmanuel Macron lance ce jeudi son offensive médiatique : avant son interview dimanche soir pour BFMTV/RMC et Mediapart, le chef de l’Etat sera l’invité ce jeudi du JT de « 13 heures » de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Sur la forme, la chaîne annonce une heure d’entretien entrecoupée de reportages en direct depuis l’école d’un petit village normand, Berd’huis (Orne). La cible est claire : les retraités et les ruraux, publics fétiches de Pernaut… et particulièrement courtisés par la droite et l’extrême droite ces derniers temps. Hasard de la géographie électorale ? Au premier tour de l’élection présidentielle, la candidate du FN Marine Le Pen était arrivée en tête à Berd’huis. SNCF, fonctionnaires, pouvoir d’achat… Mais que va dire Macron pendant son interview au JT de Pernaut ? Le détail par ici.

Paris lance une nouvelle offensive contre les locations de meublés illégales. La municipalité a annoncé jeudi qu’elle assignait en référé les plateformes de meublés touristiques Airbnb et Wimdu « qui ne respectent pas la loi ».

Ces deux plateformes, qui n’ont pas retiré de leurs sites internet les annonces de locations sans numéro d’enregistrement, comme le prévoit la loi, sont assignées pour le 12 juin à 9h30 devant le tribunal de grande instance de Paris, a précisé Ian Brossat, adjoint PCF au Logement de la maire PS Anne Hidalgo.

On connaît déjà l’affiche du Festival de Cannes, quelques noms de stars et des titres de films présentés en avant-première. Parmi ces derniers, Solo a Star Wars story, spin-off de la saga Star Wars qui mise sur la jeunesse de Han Solo, avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson et Emilia Clarke pour une séance spéciale hors compétition. Ou encore Everybody Knows, thriller psychologique du cinéaste iranien Asghar Fahradi tourné en langue espagnole avec Penelope Cruz et Javier Bardem pour la soirée d’ouverture… Qui seront les autres acteurs et actrices à fouler le tapis rouge, les films en compétition sur la Croisette ? Fin du suspense aujourd’hui, à 11 heures.