VIDEO. Strasbourg: Après une intervention policière, la levée du blocage votée à l'université

Si les résultats ont été très serrés entre pros (comme sur la photo) et antis-blocage, l'assemblée générale des étudiants mobilisés a finalement voté la levée du blocage à l'université ce mercredi 11 avril à Strasbourg. — B. Poussard / 20 Minutes.

Après un nouveau vote, la veille, le blocage devait se poursuivre ce mercredi à l’entrée de quatre bâtiments de l’université de Strasbourg. Mais, dans la nuit, un collectif «contre les blocages» a enlevé les barricades installées. Très tôt ce mercredi, les policiers sont à leur tour intervenus aux côtés des agents de sécurité présents, eux, sur le campus central.

Bloqué ces derniers jours par des étudiants mobilisés à #Strasbourg, le bâtiment emblématique du #Patio de l'#université ne l'est plus ce matin. La sécurité est à l'entrée, les policiers - intervenus tôt ce matin - derrière. #rassemblement #parcoursup pic.twitter.com/5tJZRbZ2Fv — 20minutesstras (@20minutesstras) April 11, 2018

« L’université est libérée », n’a pas hésité à tweeter son président, Michel Deneken, un peu après 7h. Et d’ajouter que le Patio, l’Escarpe, le Portique et l’Institut le Bel seraient accessibles « dès 8h ». Sauf que, devant le retour des étudiants mobilisés sur le campus (et malgré celle de fourgons de CRS à proximité), la direction de l’université a préféré maintenir les bâtiments fermés.

Des débats vifs puis un vote serré entre étudiants

Tandis qu’un cours de psychologie s’est notamment tenu en plein air dans ce contexte perturbé, une longue assemblée générale a finalement réuni à partir de 10h plusieurs centaines de pros et d’antis-blocage devant l’entrée du bâtiment emblématique du Patio. Au terme de plus deux heures de parfois très vifs débats, les étudiants ont procédé à de nouveaux votes.

À #Strasbourg, les pros et les antis-blocage vont voter après plus de deux heures de débat sur le campus central de l'#université. #mobilisation #reforme #parcoursup pic.twitter.com/qrLQouXXqt — 20minutesstras (@20minutesstras) April 11, 2018

Après le vote des partisans du #blocage à l'#université de #Strasbourg, place au comptage des votes contre. Près de 500 votants aujourd'hui. Le résultat s'annonce serré pic.twitter.com/pTeysykfdI — 20minutesstras (@20minutesstras) April 11, 2018

Après s’être majoritairement positionnés pour le retrait de la réforme d’accès à l’université puis en faveur d’une participation à la manifestation du 19 avril, ils ont finalement opté, à main levée, pour une levée du blocage. À une dizaine de voix près (430 contre 420 selon les représentants). Les bâtiments du Patio, de l’Atrium, de l’Escarpe, du Portique, de l’Institut le Bel, et du Nouveau patio ont rouvert à 14h.

Séparés entre pros et antis #blocage du #Patio de l'#université de #Strasbourg par la sécurité, les étudiants mobilisés ont finalement voté pour la levée du blocage de plusieurs bâtiments pic.twitter.com/Hr4s8NmrS9 — 20minutesstras (@20minutesstras) April 11, 2018

Pour deux jours, au moins. Ensuite, les étudiants mobilisés contre Parcoursup et la loi Ore appellent à une nouvelle assemblée générale ce jeudi à 12h.