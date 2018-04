Autoroutes: L'application Waze va signaler la présence des patrouilleurs

L'application Waze va signaler la présence de patrouilleurs sur les autoroutes — PHILIPPE MERLE / AFP

L’application de navigation GPS Waze va désormais signaler aux automobilistes la présence des patrouilleurs présents sur les autoroutes françaises, rapporte ce mercredi nos confrères du Parisien.

Notre mobilisation pour la sécurité des Hommes en jaune ne faiblit pas. Les fourgons en intervention sont maintenant signalés sur @WazeFrance pour plus de sécurité ! #TousEnJaune 👷♀️👷♂️ pic.twitter.com/mgnQYAgoRe — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) April 10, 2018

Et le quotidien de souligner que les automobilistes qui pourront bénéficier de cette mise à jour de l’application seront ceux empruntant le réseau de Vinci Autoroutes (A10 et A11 entre Paris, Bordeaux et Nantes, A9 entre Orange et Narbonne) et de la Sanef-SAPN (A13 entre Paris et la Normandie).

En 2017, un patrouilleur a perdu la vie, renversé par un camion

Les utilisateurs de l’application verront apparaître sur leur écran un triangle jaune signalant la présence des gilets jaune, les appelant ainsi à la prudence dans une zone délimitée.

Le Parisien rappelle qu’en 2017, 188 accidents ont été comptabilisés sur le réseau autoroutier. Un patrouilleur a perdu la vie, renversé par un camion, et 14 autres ont été blessés l’an passé.