VIDEO. Notre-Dame-des-Landes: Le bilan des blessés s'alourdit sur la ZAD

Un gendarme blessé soutenu par ses collègues sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. — S. Salom-Gomis/SIPA

Les affrontements ont repris ce mercredi entre gendarmes et opposants, à Notre-Dame-des-Landes, dans le cadre de l’expulsion d’une partie de la ZAD. Et la violence est toujours au rendez-vous. D’une vingtaine mardi en milieu d’après-midi, le nombre de blessés côté zadistes est passé à une trentaine ce mercredi matin, indiquent leurs représentants. Deux d’entre eux, touchés plus sérieusement, ont été hospitalisés. L’équipe médicale de la ZAD​ a exprimé sa « vive inquiétude pour les jours à venir ».

Quatre gendarmes hospitalisés

Même constat côté forces de l’ordre puisque la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, évoque désormais une quinzaine de gendarmes blessés depuis lundi. Quatre ont dû être hospitalisés mardi soir après avoir été touchés par les éclats d’une grenade de désencerclement qu’ils avaient lancée mais que les opposants avaient eu le temps de renvoyer, selon l’Etat. Nicole Klein a dénoncé de « graves exactions injustifiables » en raison, notamment, du renfort d’individus venus « seulement pour affronter du gendarme ».

L’opération d’expulsion partielle devrait se poursuivre jusqu’à la fin de semaine. Près de la moitié des objectifs (revus à la baisse) de squats à démanteler avaient été atteints mardi soir.