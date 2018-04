Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Cinq heures d’audition face à 44 sénateurs – près de la moitié du Sénat américain. D’habitude peu à l’aise devant les caméras, Mark Zuckerberg n’a pas beaucoup transpiré, mardi, lors de son témoignage sur le scandale Cambridge Analytica. Il a été bien aidé par des élus flirtant avec les 70 ans de moyenne d’âge, pas vraiment à jour sur le fonctionnement d’Internet. Si une amende ou un durcissement législatif restent une possibilité, le marché est ressorti rassuré : l’action Facebook a terminé en forte hausse de 4,5 %. Voici les cinq thèmes marquants de ce marathon.

Les Occidentaux ont maintenu, en dépit du veto russe à l’ONU, leur détermination à riposter fermement à l’attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad et faisaient toujours planer mercredi la menace de frappes militaires en Syrie.

La confrontation entre les Etats-Unis et la Russie sur le dossier syrien s’est durcie : Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé mardi son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d’enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie.

Découvrir le désir et la sexualité. Dès l’adolescence, et avant même d’expérimenter l’amour et le sexe pour la première fois, le porno est pour de nombreux jeunes la première incursion dans le monde de la sexualité. Une incursion de plus en plus précoce puisque 11 % des 18-30 ans ont déjà regardé une vidéo à caractère pornographique avant l’âge de 11 ans, et 62 % avant leurs 15 ans, selon une enquête exclusive OpinionWay pour 20 Minutes, réalisée auprès de notre communauté #MoiJeune. Certains en consomment avec frénésie, d’autres occasionnellement, avec un impact variable sur leur perception des rapports entre hommes et femmes et des relations sexuelle. Tous les détails par ici avant d'en savoir plus tout au long de cette journée spéciale que 20 Minutes consacre aux jeunes et à la sexualité.

M.C.