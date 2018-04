Toulouse: Le blocage de l'Université Jean-Jaurès reconduit jusqu'au 30 avril, les examens reportés

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Mardi, une partie des étudiants et du personnel de l’Université Jean-Jaurès ont reconduit le blocage jusqu’au 30 avril. Les examens sont reportés…

L'Université Jean-Jaurès, à Toulouse, campus du Mirail. — B. Colin

Une partie des étudiants et du personnel de l’Université sont mobilisés contre la loi "Orientation et réussite des étudiants" et les nouvelles modalités d’accès aux universités.

Le campus de l’Université Jean-Jaurès est bloqué depuis le 6 mars et le sera jusqu’au 30 avril, date de la prochaine AG.

La mobilisation d'une partie des étudiants et personnels de l’Université Jean-Jaurès contre les nouvelles modalités d’accès à l’Université et la Loi ORE - « orientation et réussite des étudiants »- se poursuit.

Réunis en assemblée générale ce mardi, ils ont reconduit le blocage du campus du Mirail, commencé le 6 mars, jusqu’au 30 avril, après la fin des vacances scolaires par 511 voix pour et 125 contre.

Rapide compte-rendu de l'AG d'aujourd'hui :



✔️ reconduite de la grève

✔️ reconduite du blocage jusqu'à la prochaine AG

✔️ prochaine AG le 30/04

✔️ tenue d'une AGE spéciale CNE le 18/04

✔️ participation du Mirail à la prochaine CNE — UET (@UEToulouse) April 10, 2018

De fait, les examens qui devaient initialement se tenir entre le 7 et le 23 mai sont repoussés a indiqué l’administrateur provisoire de l’Université, Richard Laganier.

Vote électronique sur le blocage à l’étude

La session aura lieu a-t-il assuré, mais est donc reportée avec une remise des travaux au plus tard le 11 juin. Quant à la session de rattrapage, elle se déroulera début septembre, vraisemblablement entre le 3 et le 15 septembre a-t-il précisé.

Certains examens pourraient se tenir à distance, par voie électronique, d’autres sur le campus s’il est débloqué, sinon des lieux alternatifs sont à l’étude en liaison avec le rectorat et composantes pédagogiques.

Quant à l’idée d’un vote électronique « pour ou contre le blocage » émis il y a quelques jours, il est « à l’étude mais rien n’est décidé », affirme l’administration provisoire de l'Université Jean-Jaurès.