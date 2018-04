Les infos immanquables du jour: Affrontements dans la ZAD, agression à Metz et Macron et les catholiques

Emmanuel Macron — ludovic MARIN / POOL / AFP

L’article le plus partagé du jour : Un couple roué de coups en pleine rue par quatre jeunes hommes à Metz, le mari décède

Une agression d’une violence inouïe. Un couple de quarantenaires a été roué de coup lundi soir par un groupe de jeunes hommes aux abords de la place Saint-Thiebault, à Metz. Selon les informations de 20 Minutes, l’homme, âgé de 42 ans, inconscient au moment de l’arrivée de la police, est décédé à son arrivée à l’hôpital tandis que sa femme souffre d’hématomes et d’une fracture du bras. Trois jeunes hommes de 15,19 et 20 ans ont été interpellés peu après et placés en garde à vue. Un quatrième est toujours recherché.

L’article le plus lu du jour : La violence est montée d'un cran lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Les affrontements se sont intensifiés entre gendarmes et zadistes ce mardi au deuxième jour de l’opération d’expulsion partielle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Appuyées de véhicules blindés, les forces de l’ordre ont tenté de repousser les opposants en usant de de gaz lacrymogènes, grenades de désencerclement et flash-ball, tandis que les opposants plus nombreux que la veille, ont répondu par des jets de pierres (à l’aide de frondes ou d’une catapulte géante), de cocktails Molotov et de boue.

Selon un premier bilan dressé ce mardi par la Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique, 16 squats ont été évacués et 15 détruits dont neuf aujourd’hui. Dix gendarmes auraient été blessés ce mardi, dont deux plus gravement touchés par des pierres à la tête. Côté opposants, six ont été blessés par des projectiles, selon l’équipe médicale de la ZAD, dont cinq aux jambes et un à la tête. Suivez les événements en direct dans notre live et le reportage de nos correspondants sur place.

L’article de la rédaction du jour : Pourquoi le discours de Macron devant les catholiques fait polémique

Attention sujet brûlant. En prononçant lundi soir un long discours devant la Conférence des évêques de France, le président de la République Emmanuel Macron a touché une corde sensible et déclenché une avalanche de réactions indignées. 20 Minutes revient sur les propos les plus polémiques du chef de l’État qui sont pourtant loin d’être inédits et vous propose de tester vos connaissance dans ce quiz.

L’article des régions du jour : A quelques semaines du Festival de Cannes et du Grand prix de Monaco, les pros du tourisme minés par les grèves sur la Côte d’Azur

À Cannes, les hôteliers ont enregistré 10 % à 15 % d’annulations alors que la ville accueille un important congrès, la faute aux grèves, selon eux. Les mouvements sociaux dans les transports, à la SNCF et chez Air France, auraient aussi un impact sur les réservations de fin avril et du mois de mai alors que la Côte d’Azur s’apprête à accueillir le Festival de Cannes et le Grand prix de Monaco.