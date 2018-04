10h45: Un gendarme a aussi été blessé. Il a été évacué par les pompiers. Les heurts sont principalement concentrés sur deux lieux, la Chèvrerie et les Vraies rouges, non loin de l'ex-route des chicanes. Selon notre journaliste sur place, les opposants seraient manifestement plus nombreux que lundi.

Entre les heurts, des ravitaillements s'organisent sur la ZAD. Manifestement, les opposants sont plus nombreux que lundi. #NDDL pic.twitter.com/OdRMRWntL8 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 10, 2018