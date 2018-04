Deux rames de TGV en gare de Marseille le 3 avril 2018. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’Assemblée a donné son feu vert lundi soir au principe d’une nouvelle organisation de la SNCF en « société nationale à capitaux publics », au quatrième jour d’une grève toujours très suivie des cheminots et avant une reprise « progressive » du trafic prévue mardi. Au grand dam de la gauche, les députés ont donné leur aval par 74 voix contre 20 à un amendement du gouvernement qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, « la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié ». Celui-ci sera soumis « aux dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes » et aura un capital « intégralement détenu par l’Etat ».

Les Etats-Unis « poussent pour un vote » mardi sur leur dernier projet de résolution sur le recours à des armes chimiques en Syrie. Le texte américain prévoit entre autres de créer un nouveau « mécanisme d’enquête indépendant des Nations unies » (Unimi). Ce nouvel outil d’investigation des Nations unies aurait un mandat initial d’un an, renouvelable. D’emblée, l’ambassadeur russe à l’ONU Vassily Nebenzia a affirmé à des médias que ce projet contenait des « éléments inacceptables » qui pourraient rendre les choses « pires ».

Pour rappel, alors que les ONG assurent que plus de 40 personnes ont péri dans l’attaque à Douma et des centaines ont souffert de « difficultés respiratoires », la Russie a démenti toute utilisation par le régime syrien d’armes chimiques, et a répété qu’aucune preuve [« pas de témoignage », « pas de corps », « pas de substance chimique dans des prélèvements de sol »] ne venait étayer les affirmations sur un recours à des substances chimiques.

« C’était mon erreur et je suis désolé. » C’est ce que devrait dire Mark Zuckerberg devant les élus américains, mardi et mercredi, selon le texte de sa déclaration publié lundi. Avec cet acte de contrition forcé découlant des scandales de Cambridge Analytica et de l’ingérence russe dans la présidentielle américaine, le numéro un de Facebook espère calmer le Congrès afin d’éviter une amende et, surtout, de nouvelles lois encadrant les pratiques publicitaires des géants du Web. Rien ne dit cependant qu’un simple « sorry » suffira, alors qu’en quatorze ans d’existence le réseau social n’a cessé de franchir la ligne jaune. Phillipe Berry, notre journaliste aux Etats-Unis, fait le point par ici.