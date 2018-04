Les infos immanquables du jour: Michael Goolaerts, évacuation de la ZAD et cagnotte des cheminots

Un occupant de la zad brandit un bouclier de la police anti-émeute, lundi 9 avril. — LOIC VENANCE / AFP

Que vous soyez de La Celle Saint-Cloud ou de Cagnes-sur-Mer, voici votre résumé de l’info du soir.

L’article le plus partagé du jour : Paris-Roubaix: Le coureur belge Michael Goolaerts est décédé à 23 ans

Le jeune coureur belge Michael Goolaerts est décédé ce dimanche des suites d’un arrêt cardiaque alors qu’il participait pour la première fois au Paris-Roubaix, 20 Minutes revient sur ce qu’on sait sur les circonstances de ce drame.

L’article le plus lu du jour :Colère des anti-aéroports après l'expulsion de la ferme des «100 noms»

Près de trois mois après l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport, l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a débuté ce lundi matin aux aurores. 20 Minutes vous fait vivre l’évacuation en direct ce lundi dans son live. Découvrez le reportage de nos envoyés spéciaux lors de l’expulsion musclée de la ferme des « 100 noms » qui soulève l’incompréhension et la colère de l’Acipa (association anti-aéroport) et les vidéos les plus étonnantes en marge de l’évacuaton de la Zad.

L’article de la rédaction du jour : Grève SNCF: La cagnotte pour les cheminots dépasse les 500.000 euros... Mais pourquoi un tel succès?

C’est « l’un des plus gros succès depuis la création de la plateforme », selon Leetchi. La cagnotte lancée le 23 mars par le sociologue Jean-Marc Salmon pour venir en soutien aux cheminots grévistes a d’ores et déjà dépassé les 500.000 euros… et il reste plus de trois semaines pour y contribuer. Son initiateur et un spécialiste des mouvements sociaux tentent d’expliquer cet élan de solidarité 2.0 inédit.

L’article « Mai 68 » du jour : Exit la blouse, création des délégués de classe... Comment Mai 68 a transformé l'école?

« Tout ce qui est discutable est à discuter. » Un slogan de Mai 68 qui témoigne bien des remises en question de la société française à cette époque, auxquelles l’école n’a pas échappé. « Ce vent réformateur s’était déjà exprimé au colloque d’Amiens en mars 68, où des enseignants et des chercheurs s’étaient réunis pour réfléchir au changement du système éducatif. Les évènements de mai 1968 ont juste permis de soulever plus rapidement le couvercle », explique Bruno Poucet, professeur d’histoire de l’éducation à l’université de Picardie-Jules Verne. A l’occasion de la commémoration des 50 ans « Mai 1968 », 20 Minutes se penche sur l’impact du mouvement social sur le système scolaire français. Un article de Delphine Bancaud à lire par ici.