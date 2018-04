VIDEO. Etonnante partie de boue des zadistes à Notre-Dame-des-Landes

Un manifestant zadiste jette de la boue sur un gendarme — : SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

On s’oppose comme on peut… et avec les moyens du bord. Près de trois mois après l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport, les expulsions ont démarré ce lundi matin sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 2500 gendarmes sont mobilisés pour l’opération.

Mais les zadistes, qui ont lancé plusieurs appels à se mobiliser dès ce week-end, n’avaient pas spécialement l’intention d'évacuer sans remous la zone. Quelques scènes étonnantes se sont alors jouées devant les caméras dont une partie de lancer de boue…