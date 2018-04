VIDEO. Notre-Dame-des-Landes: Colère de l'Acipa après l'expulsion de la ferme des «100 noms»

J.U. et F.B. à Notre-Dame-des-Landes

Des zadistes à la ferme des «100 noms». — LOIC VENANCE / AFP

L’expulsion musclée, toujours en cours de la ferme des « 100 noms », soulève l’incompréhension et la colère de l’Acipa (association anti-aéroport).

Les habitants ne comprennent pas pourquoi ils ont été expulsés car ils ne se sentaient pas ciblés.

L’expulsion musclée, toujours en cours de la ferme des « 100 noms », à deux pas de l’ex-route des chicanes (RD281) soulève l’incompréhension et la colère de l’ Acipa (association anti-aéroport), laquelle avait pris ses distances avec les zadistes les plus radicaux.

#NDDL #zad Les opposants ont afflué autour des habitats et de la bergerie des Cent noms, qui ont été expulsées ce midi. Les gendarmes encerclent la zone. pic.twitter.com/Yw5N8mUWrx — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 9, 2018

Guillaume fait partie des 8 habitants qui ont été expulsés ce lundi midi dans cette ferme et lieu de vie des « 100 noms ». « On ne se sentait vraiment pas ciblés jusqu’à ce qu’on voit des dizaines de gendarmes débouler dans le champ. Ils nous ont dit qu’on avait dix minutes pour faire nos affaires alors que nous, nous construisons depuis 5 ans un nouveau projet d’agriculture et de vie. »

Guillaume fait partie des zadistes expulsés des Cent noms ce midi. Il se dit «surpris» car il ne pensait pas être ciblé. «Ici il y a des moutons, un jardin, un vrai projet agricole...» #NDDL #ZAD pic.twitter.com/a0I0vb36TA — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 9, 2018

Même s’ils n’ont pas signé de convention individuelle, les occupants de cette ferme - chèvrerie - affirment en effet avoir déjà présenté un projet agricole à l’Etat. « Ce ne sont pas des radicaux, dénonce Julien Durand, porte-parole de l’Acipa. Leur projet est connu de longue date. Leur expulsion est injustifiée et intolérable. C’est une ligne que l’Etat n’aurait pas dû franchir. »

Étonnante «partie de boue» pendant que derrière les gendarmes, les opposants se font descendre du toit un par un #ZAD #NDDL pic.twitter.com/IGWShI1t9I — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 9, 2018

La préfète a réaffirmé ce lundi que devaient être expulsées les personnes « qui n’ont pas montré la volonté de s’inscrire dans un projet ». « La meilleure protection pour les opposants c’est de signer une convention d’occupation précaire, insiste Julien Durand. Mais, l’Etat aussi doit faire preuve de bonne volonté. Avec ce qu’il se passe aux "100 noms", on ne sait plus où ça va s’arrêter. »

Cette expulsion a suscité sur le terrain l’afflux de dizaine d’opposants qui ont formé spontanément une chaîne humaine autour du lieu. Laquelle a été bousculée et interrompue par les forces de l’ordre. Ensuite, pendant plusieurs heures, une vingtaine de zadistes a refusé de descendre d’un toit. Ils ont finalement été descendus un par un, ce qui a perturbé les opérations.

