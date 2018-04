La Poste: Un bug national paralyse les guichetiers partout en France

ORDINATEUR Seuls les ordinateurs des guichetiers sont concernés, les automates et le site internet ne sont pas concernés par cette panne…

La Poste est paralysée par un bug informatique sur les ordinateurs de ses guichertiers (image d'illustration). — LOIC VENANCE / AFP

Il ne servira à rien de faire la queue au guichet ce lundi. Les ordinateurs de La Poste sont touchés par un bug informatique qui paralyse les points de vente et de services du groupe dans toute la France, révèlent nos confrères de RTL.

Sans informatique #LaPoste @lisalaposte @LaPosteBusiness ne sait pas du tout fournir un recommandé, pas de plan de secours, pas de recherche manuelle possible, mais d’informatique nulle part de la journée 👎🏻 pic.twitter.com/m8qSu49hbf — Hervé Schauer (@Herve_Schauer) April 9, 2018

Impossible de récupérer un recommandé, de retirer ou déposer de l’argent, de commander des timbres ou d’affranchir du courrier. Tous les ordinateurs des guichets sont touchés par une panne informatique d’origine inconnue.

Le site et les automates ont pris le relais

Si les manipulations informatiques ne sont plus disponibles au guichet, les automates fonctionnent toujours : il reste donc possible de retirer de l’argent ou d’acheter un carnet de timbres, sur machine uniquement. Le site internet et l’application mobile La Poste fonctionnent aussi.

Les équipes informatiques du groupe sont sur le pied de guerre pour venir à bout du problème, précise RTL. L’incident semble être d’origine technique, et la possibilité d’une attaque pirate n’est pour le moment pas privilégiée. La situation devrait revenir à la normale rapidement, dans l’après-midi, espère-t-on à La Poste.