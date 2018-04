La direction d'Air France annonce «75% de vols assurés» pour la journée de mardi

Deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 10 et 11 avril 2018 au sein de la compagnie Air France. — VALERY HACHE / AFP

Deux journées de grève sont prévues au sein d’Air France, les 10 et 11 avril.

Au total, sept jours de mobilisation ont été décidés pour le seul mois d’avril 2018.

Depuis le début de la mobilisation en février au sein d’Air France, la direction tente de contenir les effets de la grève. La compagnie aérienne a annoncé le maintien de « 75 % des vols » pour la journée de mardi 10 avril. Ce taux annoncé est semblable à celui des quatre premiers jours de grève (22 février, 23 mars, 30 mars et 3 avril). Il était de 70 % samedi pour la cinquième journée de mobilisation.

[Mouvement social #AirFrance] Pour la journée du mardi 10 avril, Air France prévoit d’assurer 75 % de ses vols : https://t.co/MOIA99Wwvv



Pour vérifier le statut de son vol et connaître les mesures commerciales : https://t.co/S1rktUpZrn pic.twitter.com/DiWRW00wun — Air France Newsroom (@AFnewsroom) April 9, 2018

Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien mardi de 65 % des vols long-courriers, 73 % des moyen-courriers depuis et vers Roissy, et 80 % des court-courriers à Orly et en région, précise le communiqué.

Des augmentations réclamées

Onze syndicats de tous métiers réclament 6 % d’augmentation générale. Ils appellent également à la grève mercredi, puis les 17 et 18 avril, ainsi que les 23 et 24 avril. La direction estime, compte tenu des déclarations préalables reçues (loi Diard), le taux de grévistes à 35,3 % pour les pilotes, 20,2 % pour les personnels navigants commerciaux (PNC, hôtesses et stewards) et 13 % pour les personnels au sol.

Si la mobilisation semble moins importante qu’habituellement pour les deux dernières catégories, ce n’est pas le cas chez les pilotes où le taux de participation est plus élevé que précédemment. L’intersyndicale de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d’hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et Sud), réclame, comme l’Unac qui n’en fait pas partie, une augmentation de 6 % des grilles salariales, au titre des efforts passés et des bons résultats de l’entreprise.

