Un graffiti à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le 8 avril 2018. — Fred TANNEAU / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Une vaste opération d’expulsions, avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, a débuté lundi à l’aube sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), visant à en déloger ses occupants illégaux, près de trois mois après l’abandon du projet d’aéroport. Des affrontements ont éclaté entre occupants et forces de gendarmerie mobiles, alors que débutent des opérations d’expulsion. Les gendarmes mobiles déployés sur place ont tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles au lieudit « Les fosses noires », à l’ouest de l’ex-route des chicanes, où se concentrent les forces de gendarmerie.

La mobilisation des cheminots devrait à nouveau causer d’importantes perturbations ce lundi pour les voyageurs, moins fortes cependant que lors des deux premiers jours de grève, tandis que le Premier ministre se dit toujours déterminé à aller « au bout » de la réforme. Quelque 43 % des personnels indispensables pour faire rouler les trains - conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs - devraient débrayer, soit plus que dimanche (35 %) mais moins que lors des deux premières journées (48 %). Selon la SNCF, si la mobilisation des conducteurs - 74 % de grévistes lundi - est intacte, celle des autres métiers faiblit. C’est un « phénomène assez classique », analyse-t-on.

Des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, peu après l’engagement des présidents américain et français d’apporter une « réponse forte et commune » à une « attaque chimique » ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas. Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées « ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie ». Un peu plus tôt, Emmanuel Macron, qui s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump dimanche soir, avait « condamné avec la plus grande fermeté les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale ».