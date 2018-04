VIDEO. Grève SNCF: Raillée sur les réseaux sociaux, Cécile Duflot publie une vidéo de son père cheminot

Cécile Duflot a de nouveau exprimé sa solidarité envers le mouvement des cheminots. L’ancienne ministre du Logement, qui avait évoqué cette semaine sur Twitter l’histoire de son père cheminot obligé de les quitter un soir de Noël parce qu’il était d’astreinte, a publié samedi sur son compte Facebook une vidéo dans laquelle on entend son père faire le récit de cette soirée un peu particulière.

« En exclusivité mondiale, vous saurez donc enfin ce qui s’est passé cette fameuse nuit de Noël à Héricy (en Seine-et-Marne) », écrit en légende la future patronne de l’ONG Oxfam France.

L’ancienne ministre du Logement avait raconté ce mardi sur Twitter l’histoire de cette soirée de réveillon où son père était d’astreinte. Une petite anecdote qui lui a valu une volée de critiques sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Ouest France. « Je suis avocat. Je me souviens d’une fête de l’école pour laquelle mon fils avait préparé un spectacle. Il a enfilé son costume. Le téléphone a sonné. Je suis parti. J’étais de permanence. Je suis revenu dans la nuit. Je n’en ai jamais fait un argument. Parce que c’est mon métier », lui a par exemple répondu un avocat.

Je suis fille de cheminot. Je me souviens d’un réveillon de Noel où ma soeur et moi avions préparé un spectacle. On a enfilé nos costumes, le téléphone a sonné. Mon père est parti. Il était d’astreinte. Il est revenu le lendemain. #JeSoutiensLaGrèveDesCheminots