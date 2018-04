Grève à la SNCF: Seuls 20% des trains seront assurés dimanche

La gare de Lyon en pleine grève, le 3 avril 2018. — Ludovic MARIN / AFP

La grève de la SNCF reprendra dimanche, après trois jours d’interruption. Les cheminots, qui ont choisi une grève perlée de deux jours sur cinq, assureront 20 % du trafic ce dimanche, selon un responsable de la compagnie.

Ce dimanche 8 avril, le trafic des trains devrait à nouveau être très perturbé. Selon Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien et porte-parole de l’entreprise, environ 20 % des trains devraient circuler en ce troisième jour de grève. « C’est une moyenne globale à l’échelle du pays, il devrait y avoir un peu plus de Transiliens que de TER et de TGV », a-t-il déclaré, interviewé par nos confrères de France Bleu. Le porte-parole a ajouté que les prévisions définitives seraient publiées samedi « en milieu de journée », sur l’application SNCF, en gares et sur le site internet de la compagnie.

La grève pourrait aller « au-delà du mois de juin »

Les voyageurs dont le train sera supprimé devraient recevoir un SMS, a assuré Alain Krakovitch. Du côté des grévistes, le mouvement tend à se durcir malgré les tentatives de concertation du gouvernement. « Il n’y a pas eu de négociation » véritable sur le sujet qui fâche, le statut de cheminot, a regretté le secrétaire général de la CGT Cheminots Laurent Brun à l’issue d’une réunion ce vendredi au ministère des Transports.

La grève pourrait « aller au-delà du mois de juin » si le gouvernement persiste dans cette direction, a-t-il prévenu, après plus de deux heures d'un nouveau round de concertation entre la ministre Elisabeth Borne et les organisations représentatives à la SNCF (CGT, Unsa, SUD, CFDT).

>> A lire aussi : SNCF. Combien de temps les grévistes vont-ils pouvoir tenir?

>> A lire aussi : Grève à la SNCF. La cagnotte lancée pour les cheminots dépasse les 220.000 euros

>> A lire aussi : Grève à la SNCF. «La question est de savoir si l’opinion va soutenir un mouvement gréviste»