Les infos immanquables du jour: Jacques Higelin, les pâtes et le soleil

Jacques Higelin nous a quittés — 20 minutes - Slideshow

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Mort de Jacques Higelin: Tout ce que vous ne savez (peut-être) pas sur ce pionnier du rock français

Le chanteur Jacques Higelin est décédé vendredi matin à Paris à l’âge de 77 ans. Poète survolté, généreux, engagé, Jacques Higelin a été l’auteur de « tubes » tels que Pars, Champagne ou Tombé du ciel. Aussi à l’aise dans la poésie, le rock, la chanson, le folk ou même le psychédélisme durant toute sa carrière, il avait célébré ses cinquante ans de carrière en 2015, à la Philharmonie de Paris. Un an plus tard, il sortait en octobre 2016Higelin 75, son dernier album en date. Retour sur la carrière d’un des pionniers du rock français et sur tout ce que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui. Plus d'infos par ici.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Nutrition: Manger régulièrement des pâtes pourrait aider à perdre du poids

Alors que l’été approche, beaucoup commencent à se faire à l’idée de perdre un peu de poids. Pour y arriver, rien de mieux que le sport mais l’alimentation a aussi un rôle à jouer. Longtemps rejetées dans les régimes, les pâtes pourraient faire leur retour dans les assiettes minceur. En effet, des chercheurs de l’hôpital Saint Michael de Toronto (Canada) estiment que consommer régulièrement des pâtes pourrait aider à perdre du poids. Vous avez envie d’en savoir plus ? C'est par là.

L’article le plus à lire du jour : La Nasa part explorer le Soleil (et vous invite à faire partie du voyage)

Et si votre prochain voyage était en direction du soleil ? La Nasa doit envoyer une sonde pour explorer l’étoile de notre système solaire l’été prochain. A cette occasion, elle vous propose d’inscrire votre nom à bord du vaisseau, qui devrait entrer en contact avec le cœur de l’étoile solaire.

La Nasa lance le « Hot Ticket », le « ticket brûlant » pour embarquer symboliquement à bord de la sonde en direction du soleil : si vous êtes sélectionné, la Nasa inscrira votre nom sur une carte mémoire qui fera le voyage. Les inscriptions seront closes le 27 avril et 550.000 personnes ont déjà répondu à l’appel, révèle Le Parisien. L’agence spatiale américaine espère ainsi sensibiliser autour de son nouveau projet. Plus d'infos par ici.