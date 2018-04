VIDEO. Paris: La première «auto-conférence» de l'«auto-média» des étudiants de la fac de Tolbiac

BLOCAGE Trois étudiants (et un chien) de la fac de Tolbiac, à Paris, ont souhaité faire entendre leur voix…

L'université Paris I de Tolbiac est bloquée depuis une dizaine de jours. — TRISTAN REYNAUD/SIPA

« Bienvenue dans la première auto-conférence de l’auto-média de la commune libre de Tolbiac ». Des étudiants de l’université Paris I, sur le site de Tolbiac, à Paris, ont diffusé un message, ce jeudi, sur Facebook. Au micro, trois personnes masquées et un… chien !

Le but ? Dénoncer les informations relayées par les médias et faire entendre leur voix contre la sélection à l’Université.

« A l’assemblée générale, nous avons voté l’occupation et le blocage illimité de Tolbiac, nous exigeons la démission de Macron et le retrait de la loi ORE ». La loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) portée par la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, vise notamment à remplacer le système de tirage au sort des étudiants par une sélection en fonction de leurs compétences.

A l’instar de Montpellier et Toulouse, l’établissement de Tolbiac est bloqué depuis une dizaine de jours.

>> A lire aussi : Universités: Les tensions et les blocages se poursuivent