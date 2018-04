C’est l’heure du BIM: Guerre commerciale round 2, mort d'Isao Takahata et caisse de grève

Donald Trump a signé un décret imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium le 8 mars 2018. — Susan Walsh/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer continue. Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d’imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin et au risque de déclencher un conflit commercial à l’issue incertaine. Même s’il a clairement décidé de faire monter la pression d’un cran en répondant du tac au tac à Pékin, il ne s’agit pour l’instant que de menaces. Qui devraient quand même rendre nerveuses les Bourses mondiales.

C’était l’un des grands maîtres de l’animation japonaise. Isao Takahata, qui a fait pleurer des millions de spectateurs avec Le Tombeau des lucioles, est décédé jeudi à l’hôpital, ont annoncé les médias japonais ce vendredi matin. Selon Yahoo Japan, le cofondateur du studio Ghibli était affaibli par des problèmes cardiaques depuis l’été dernier. Il avait 82 ans. « C’est vrai, mais nous ne pouvons faire plus de commentaires car nous sommes en train de demander certaines précisions à ce sujet », a déclaré à l’AFP une porte-parole de Ghibli.

Aussitôt partie, aussitôt revenue. La grève à la SNCF redémarre samedi soir pour culminer dimanche et lundi. Si le niveau de mobilisation des cheminots n’est pas encore connu, la direction de l’entreprise a bien précisé que les jours de grève ne seraient pas payés. Or, le mouvement social est prévu pour s’étaler jusqu’à fin juin : une durée qui pourrait poser des difficultés financières aux cheminots grévistes.

Pour faire face, différentes initiatives ont vu le jour, sur le modèle des « caisses de grève ». Souvent tenues par les syndicats, elles permettent à leurs adhérents – et parfois aux non-syndiqués - d’obtenir une somme plus ou moins importante, pour compenser en partie la perte de salaire. Ainsi, la CFDT dispose depuis 1973 d’une « caisse nationale d’action syndicale » (CNAS), financée via les cotisations des adhérents. Son montant s’élève aujourd’hui à 126 millions d’euros.

On savait que Conor McGregor avait une grande gueule. Mais son dernier coup de sang pourrait bien porter un coup fatal à sa carrière. Le combattant MMA irlandais s’est invité avec son entourage au media day de l’UFC, jeudi. Et selon des images diffusées par le site TMZ, il a fracassé la vitre d’un bus dans lequel se trouvaient plusieurs athlètes, en lançant un chariot en métal en direction du véhicule. Selon USA Today, la police new-yorkaise souhaite entendre McGregor mais un mandat d’arrêt n’avait pas encore été émis, jeudi soir, contrairement à ce qu’avait affirmé un peu plus tôt le patron de l’UFC, Dana White.