Bobigny: Rats, excréments... Un syndicat de police dénonce l'état déplorable du commissariat

Une canalisation a explosé mercredi dans le vestiaire du commissariat — Alliance Police nationale

Le syndicat Alliance Police nationale dénonce l’état déplorable du commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Une canalisation a explosé mercredi, déversant les excréments des gardés à vue dans les vestiaires des hommes.

Au sol, le carrelage blanc est maculé d’un mélange d’urine et d’excrément. Sur les armoires métalliques rouges, dans lesquels les policiers rangent leurs affaires, se balade un rat. Le vestiaire des hommes du commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis) se trouve, depuis mercredi matin, dans un état déplorable, dénonce le syndicat de police Alliance Police nationale qui a posté sur Twitter une vidéo témoignant de l’insalubrité du lieu. En cause, un problème avec une canalisation, évacuant les déjections des gardés à vue.

Rat, urine et excréments sur les vestiaires des Policiers de Bobigny !



Ces conditions de travail sont inadmissibles !



Il y a urgence !@prefpolice @PoliceNationale pic.twitter.com/tuAdOR0uIc — Alliance 93 (@ALLIANCE_93) April 4, 2018

L’hôtel de police de la ville souffre, depuis plusieurs années, de problèmes liés à ses canalisations. Elles sont souvent engorgées « en raison de comportements malveillants de certains gardés à vue qui déversent dans les sanitaires des objets (couvertures, plateaux-repas, etc.) pour provoquer des dégâts », indique à 20 Minutes la préfecture de police, précisant que son service des affaires immobilières intervient à Bobigny « régulièrement pour traiter ces problèmes ».

« Leurs excréments se déversent dans le vestiaire »

La semaine dernière, une nouvelle fuite est apparue et a été colmatée. Mais mercredi, la canalisation qui passe dans les faux plafonds du vestiaire des hommes, situé sous l’étage des gardes à vue, a explosé. « Depuis, les excréments des gardés à vue, leur urine, se déversent dans le vestiaire », nous raconte Grégory Goupil, secrétaire régional du syndicat Alliance, soulignant que la situation pèse sur le moral des agents.

Conséquences : les tenues des policiers et leurs gilets pare-balles sont complètement souillés. Les vestiaires sont complètement inaccessibles, et désormais les rats y ont élu domicile. Depuis, les policiers essaient de se débrouiller tant bien que mal. Certains ont lavé leur tenue chez eux, d’autres s’en sont fait prêter une par des collègues. Les syndicats ont également demandé à l’administration que les uniformes des fonctionnaires soient changés « le plus rapidement possible », poursuit Grégory Goupil.

Intervention d’une entreprise de plomberie

La préfecture de police nous indique que cet incident « a été immédiatement traité avec l’intervention d’une entreprise de plomberie pour effectuer le désengorgement. Un contrôle par caméra des canalisations a également été réalisé ». Elle précise qu’une « prestation de désinfection a été effectuée immédiatement après par une société spécialisée ». Grégory Goupil estime pour sa part qu’il serait nécessaire de refaire entièrement le système de canalisations. « Il faut mettre les moyens et arrêter de faire du bricolage ! »

Selon le syndicaliste, les policiers « en ont marre » de cette situation qui « dure depuis années » à Bobigny. Il se souvient qu’il y a six mois, des excréments « sont remontés jusqu’au troisième étage et sont sortis des toilettes du service départemental de police judiciaire ». Grégory Goupil ajoute que le commissariat de Bobigny n’est pas le seul du département à se trouver dans un tel état. La Seine-Saint-Denis, dit-il, regorge « de commissariats laissés à l’abandon depuis des années ».

Des problèmes rencontrés dans d’autres commissariats

En août dernier, l’UPNI (Union des Policiers Nationaux Indépendants) avait invité les agents à prendre des photos de leurs commissariats, afin « de mettre en avant les tristes conditions dans lesquelles ils travaillent ». Le collectif, qui réunit depuis le mois de janvier plusieurs associations de policiers mécontents, avait reçu plus de 700 clichés pris dans toute la France. Et les problèmes sont sensiblement les mêmes partout. Fuites d’eau, toilettes qui débordent, présence de rats ou de cafards.

Bien conscient que « les commissariats, les casernes, dans lesquels évoluent nos forces ne sont pas à la hauteur de leur engagement », Gérard Collomb a présenté en janvier dernier un « programme immobilier de grande ampleur » sur lequel planchent les services de la place Beauvau « depuis le début du quinquennat ». « 76 nouvelles opérations seront lancées sur les trois prochaines années : 29 pour la police, 47 pour la gendarmerie », avait-il déclaré lors d’une visite au commissariat du XIVe arrondissement de Paris.

