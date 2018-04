Les infos immanquables du jour: Le public des Masters d'Augusta, un chien de combat et le féminicide

Illustration de joueurs de golf, ici à Saint-Briac, en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

L’article le plus partagé du jour : Allemagne: Une mère et son fils tués par leur chien de combat

Une femme de 52 ans et son fils de 27 ans ont été retrouvés morts dans leur logement à Hanovre, en Allemagne. Ils ont été tués par leur chien de combat, un American Staffordshire Terrier, a annoncé mercredi la police locale. Plus d'infos par ici.

L’article le plus lu du jour : Masters d’Augusta: Le public (alcoolisé) des tournois de golf est-il en train de mal tourner?

Dans la liste des débats qu’on pensait avoir réglés depuis longtemps : celui du pire public du monde, titre de gloire attribué à l’unanimité et pour l’éternité aux spectateurs de Roland-Garros. Au temps pour nous. On ne pensait pas que le golf rassemblerait un jour les pires rebus de l’humanité sur le bord de ses parcours. Du hooligan de première main qui vient pourrir la vie des champions en leur susurrant des mots doux à l’oreille. Littéralement à l’oreille, le golf étant peut-être le seul sport de cette magnitude à réunir les fans et leurs idoles dans si peu d’espace, parfois sans aucune barrière physique, quand une balle est sortie du parcours. Un article à lire par là.

L’article le plus à lire du jour : Le féminicide, qu’est-ce que c’est?

Fin janvier, Jonathann Daval avouait avoir tué son épouse Alexia. Randall Schwerdorffer, l’avocat du mari, lors d’une conférence de presse, avait tenté d’expliquer son geste en pointant la « personnalité écrasante » d’Alexia. Immédiatement, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s’était indignée sur Twitter. Elle concluait son tweet par le hashtag #féminicides.

Féminicide est un mot regroupant les mots féminin et homicide. Il désigne le meurtre d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant au seul prétexte qu’elle est de sexe féminin. Pour mieux comprendre ce que recouvre ce terme, la vidéo est à voir par là.