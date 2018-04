Marseille: Une manifestation «Stop Macron» autour de Mélenchon le 14 avril

MANIFESTATION Une quinzaine de représentants syndicaux, partis politiques et associations soutiennent cette initiative…

Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Le leader de La France insoumise (LFI) et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon et une quinzaine de syndicats, partis et associations ont appelé jeudi à une manifestation commune « anti-Macron » le 14 avril à Marseille, espérant qu’elle ferait tache d’huile dans le reste du pays.

Le 14 avril à Marseille, tous ensemble pour dire «Stop Macron» ! https://t.co/4c36ZqqJBH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 5, 2018

Entouré d’une quinzaine de représentants de syndicats (CGT, FSU, Sud, Unef), partis politiques (PCF, NPA, Parti de Gauche…) et associations (Attac, Marche mondiale des femmes), Jean-Luc Mélenchon a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse l’organisation de manifestations au départ du Vieux-Port de Marseille le samedi 14 avril à 14 heures, ainsi qu’une autre, le 19 avril à 10 h 30.

« L’étincelle marseillaise »

Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé sa présence à celle du 14 avril, a jugé « extraordinaire » de voir ce qui se passe à Marseille, saluant l’initiative « des organisations syndicales qui permet à toutes les forces d’opposition populaires progressistes de se fédérer » autour d’une « bataille pour l’intérêt général contre le pouvoir d’un intérêt particulier, celui des riches ».

« Si nous avons la sagesse de nous fédérer dans tout le pays comme nous sommes en train de le faire ici (…), le dernier mot nous reviendra », a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône, estimant que Marseille était le « cratère du volcan social français ». « Une seule étincelle peut mettre le feu à la plaine, c’est peut-être l’étincelle marseillaise », a-t-il insisté, au lendemain d’une manifestation interprofessionnelle qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes à la gare Saint-Charles.