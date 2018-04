Le député LFI François Ruffin propose une «grande manifestation nationale commune» le 5 mai

SOCIAL Le député La France insoumise veut faire de ce rassemblement « le point de départ » du changement de la politique sociale et économique...

La France Insoumise member for Somme Francois Ruffin speaks during a session of questions to the government at the French National Assembly in Paris on October 11, 2017. — JACQUES DEMARTHON

Il appelle à « une inversion du rapport de force ». Le député LFI François Ruffin a proposé mercredi l’organisation d'« une grande manifestation nationale commune le samedi 5 mai », lors d’une « assemblée générale » publique en présence de plusieurs centaines de personnes, dont des cheminots, des étudiants et personnel médical en grève.

Ça déborde dedans et dehors ce soir à la bourse du travail ! Mon camarade @Francois_Ruffin propose qu’on fasse la #FêteAMacron le #5Mai avec une grande marche à Paris. C’est vrai qu’un anniversaire, ça se fête, non ?! pic.twitter.com/xRT5ZlLwjF — Adrien Quatennens (@AQuatennens) April 4, 2018

Dans le mois qui vient, le député de la Somme souhaite que se créent partout en France « des comités du 5 mai » pour qu'« on arrive à se rassembler, pour un grand mouvement tous ensemble ».

« La plus grosse question, c’est : qu’est-ce qu’on fait le 5 mai au soir ? Il faut une inversion du rapport de force, que la peur change de camp, que le 5 mai au soir soit le point de départ » du changement de la politique sociale et économique qu’il appelle de ses vœux, a ajouté François Ruffin lors d’un rassemblement dont il avait eu l’initiative à la Bourse du Travail à Paris devant la multiplication des mouvements sociaux.

Faire « la fête à Macron »

Ecrivant sur sa page Facebook vendredi dernier, le député avait souligné : « C’est le printemps, ça bourgeonne ici et là. À la fac de Toulouse, de Montpellier, dans les hôpitaux, dans les Ehpad, et dans les gares, bien sûr », écrivait-il en allusion aux grèves actuelles. « Alors est-ce qu’on pourrait essayer quelque chose ? Est-ce qu’on pourrait tenter que les petits ruisseaux de colères fassent une grosse rivière d’espérance ? Est-ce qu’on pourrait aider à ce qu’un truc se passe, un truc, juste un truc, un truc qui nous fasse respirer, un truc qui soulève la chape de plomb de la résignation ? »

A son appel plusieurs centaines de personnes se massaient dans la Bourse du travail mercredi soir, au son d’une fanfare. Plusieurs centaines d’autres avaient dû rester à l’extérieur, faute de place. « Il faut essayer quelque chose », « appeler à la convergence des luttes, qui est une condition nécessaire mais insuffisante », a lancé le réalisateur de Merci, Patron !, l’un des initiateurs du mouvement de La Nuit Debout en 2016, à un public enthousiaste, qui applaudissait et tapait du pied, il faut faire « la fête à Macron ».

Plusieurs représentants de salariés ou étudiants en grève ont également pris la parole. Une étudiante de Tolbiac est venu expliquer son opposition à la « sélection catastrophique » à l’université, en termes d'« inégalité sociale, économique et géographique » ; un cheminot « en colère » promettre que la lutte contre la réforme de la SNCF allait « s’accentuer » ; une médecin et une infirmière affirmer que « le gouvernement organise le déficit des hôpitaux » ; un employé de Carrefour qu'« on crée la précarité » dans son entreprise…