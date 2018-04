« I Have a dream »… son discours de 1963, lors d’une immense marche sur Washington pour réclamer l’égalité des droits entre noirs et blancs, a marqué l'époque et les esprits.

y a 50 ans, le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné. Né en 1929 à Atlanta, dans un Sud des Etats-Unis profondément raciste et ségrégationniste, ce pasteur afro-américain consacrera toute sa vie à lutter pour les droits civiques.

Inspiré par Gandhi, il défend toujours une action non-violente : sit-in, marches pacifiques, boycott.

Cible de violences et de plusieurs tentatives d’assassinat, il sera également plusieurs fois arrêté mais reçoit le prix Nobel de la paix en 1964

Anne Kerloc'h